Отца и продюсера Юлии Началовой госпитализировали с коронавирусом в состоянии средней тяжести

Отца Юлии Началовой Виктора госпитализировали с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом стало известно 21 октября.
Несколько дней назад у 64-летнего композитора и аранжировщика стали появляться характерные симптомы. У него держалась высокая температура, он начал кашлять и почувствовал слабость.
Сделанный тест на коронавирус оказался положительным.
Виктора Началова госпитализировали в московскую больницу с сатурацией 94%. Сейчас врачи оценивают его состояние как средней тяжести, пишет Mash.
Началов до 2019 года был продюсером своей дочери Юлии, которая скончалась в 38 лет от заражения крови и сердечной недостаточности.
Виктор Началов родился в 1957 году под Воронежем. С 1990-х годов работал худруком ансамбля "Карусель", где в возрасте 5 лет дебютировала его дочь Юлия. Он писал песни, в том числе, для певицы Ирины Понаровской. Написал около 200 композиций.
Музыка Началова звучит в фильмах и сериалах "Формула счастья", "Бременские музыканты & Со", "Герой ее романа", где дочь сыграла главную женскую роль, "Бомба для невесты" и других.