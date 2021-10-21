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Отца и продюсера Юлии Началовой госпитализировали с коронавирусом в состоянии средней тяжести

12:23:5710/21/2021
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Несколько дней назад у 64-летнего композитора и аранжировщика стали появляться характерные симптомы.

Виктор и Юлия Началовы. Фото: instagram.com/viktor216y

Отца Юлии Началовой Виктора госпитализировали с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом стало известно 21 октября.

Несколько дней назад у 64-летнего композитора и аранжировщика стали появляться характерные симптомы. У него держалась высокая температура, он начал кашлять и почувствовал слабость.

Сделанный тест на коронавирус оказался положительным.

Виктора Началова госпитализировали в московскую больницу с сатурацией 94%. Сейчас врачи оценивают его состояние как средней тяжести, пишет Mash.

Началов  до 2019 года был продюсером своей дочери Юлии, которая скончалась в 38 лет от заражения крови и сердечной недостаточности.

Виктор Началов родился в 1957 году под Воронежем. С 1990-х годов работал худруком ансамбля "Карусель", где в возрасте 5 лет дебютировала его дочь Юлия. Он писал песни, в том числе, для певицы Ирины Понаровской. Написал около 200 композиций.

Музыка Началова звучит в фильмах и сериалах "Формула счастья", "Бременские музыканты & Со", "Герой ее романа", где дочь сыграла главную женскую роль, "Бомба для невесты" и других.

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