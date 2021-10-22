Что делать с листвой деревьев на даче: чем они могут быть полезны и нужно ли от них под зиму избавиться?

Еще со школы нас учат тому, что опавшая с деревьев листва играет большую роль в защите почвы и корней растений, со временем превращается в перегной и сдабривает землю. Однако работает это только в дикой природе, а именно в лесах. В садах часто опавшая листва может принести садоводам ряд проблем.
Чем полезна и опасна опавшая листва?
• Осень отличается своей дождливой погодой, что в совокупности с опавшей листвой не играет садоводам на руку. Из-за попавшей влаги опавшие листья быстро слеживаются и образуют барьер, который не подпускает к корням растений воздух. Из-за этого корневая система кустарников и деревьев начинает преть и постепенно гнить, а ваш зеленый газон рискует получить несколько проплешин.
• Опавшие листья также являются отличным местом для откладывания насекомыми их личинок. Весной, после пробуждения личинки сразу же отправятся на поиски пропитания, но идти далеко им не придется, ведь совсем рядом может оказаться вкусный куст смородины.
• Опавшие листья — хорошие переносчики грибковых и бактериальных заболеваний, который с огромной скоростью могут размножаться под влиянием природных факторов.
Однако, если вы систематически обрабатывали свой сад от вредителей, грибков и бактерий, то листву можно собрать в компостную яму и через пару лет получить хорошее натуральное удобрение. Если компостной ямы на вашем участке нет, то листву без примесей бытового мусора можно вынести в лес.