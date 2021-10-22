Магнитная буря 22 октября 2021 года: какой симптом чаще возникает у метеозависимых в бурю?

В последний день рабочей недели, 22 октября, серьезных геомагнитных колебаний не ожидается. Весь день прогнозируется умеренная обстановка, которая продержится еще несколько дней. Стоит отметить, что после минувшей трехдневной магнитной бури могут возникнуть небольшие возмущения.
Метеозависимые могут ощутить на себе отголоски прошедшей бури, поскольку исследования показывают, что космическая погода оказывает значительное влияние на людей, чувствительных к погоде, и то, что каждый испытывает на себе ее влияние в разное время: до, во время или после бури.
Частым симптомом становится головная боль.
Мигрень — одно из наиболее распространенных заболеваний в мире. Многие пациенты сообщают о влиянии погоды на ее возникновение, тяжесть и продолжительность приступов головной боли.
Какие симптомы испытали в бурю наши читатели?
- К вечеру давление поднимается, грудь давит.
- Голова болит, усталость.
- Голова тяжелая, тошнит, шейно-грудной остеохондроз обострился.
- Давление скачет, и голова болит.
- Левый висок пульсирует, нервы.
Головная боль при мигрени часто начинается как тупая боль и перерастает в пульсирующую боль. Обычно это ухудшается во время физической активности. Боль может перемещаться с одной стороны головы на другую, также может возникать в передней части головы или ощущаться так, будто она затрагивает всю голову.
Профилактикой мигрени может стать массаж шеи или лица, гимнастические упражнения на растяжку, а также травяной чай - мята, зверобой, боярышник, душица, ромашка. Вообще, здоровый образ жизни значительно улучшает состояние.