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Режиссера «Ералаша» Белостоцкого арестовали по подозрению в педофилии

2:32:5210/22/2021
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Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Режиссера арестовали год назад. Фото: Pixabay.com

В Москве одному из создателей проекта «Ералаш» Илье Белостоцкому предъявлено обвинение в педофилии. Мужчина является продюсером, сценаристом и актером, ему 48-лет.
Мужчину поместили в следственный изолятор временного содержания, пишет ТАСС.

–Белостоцкого обвиняют в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних,– сообщил источник издательства.

Мужчину поместили в следственный изолятор временного содержания, пишет ТАСС. Также известно, что после задержания обвинение сменили на ч. 3 ст. 134 УК РФ - «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Артист был арестован в октябре прошлого года, ему грозит до десяти лет заключения.
Как рассказали в пресс-службе Пресненского суда Москвы, материалы уголовного дела находятся в следственном комитете.

Илья Белостоцкий родом из Челябинска, где окончил Челябинский государственный университет культуры и искусства, после чего работал на телевидении на различных должностях. Он является автором детских-развлекательных шоу «Классный час» и «Последний писк». А в 2004 году мужчина стал выпускником ВГИКа.

Илья Белостоцкий стал режиссером таких проектов, как «Сказание о Единороге», «Еще одна сказка о Золушке», «Бегство рогатых викингов», «Ералаш в кино», криминальный сериал «След».

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режиссеризнасилованиепедофилия
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