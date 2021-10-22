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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 22 октября 2021 в России и мире

12:20:2010/22/2021
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 22 октября 2021 года.

22 октября - Праздник «Белых журавлей». Фото: Pixabay.com

• Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины
• День клавиши CAPS LOCK (Caps Lock Day)
• День «Быть умным - круто» (Smart is Cool Day)
• Праздник «Белых журавлей»
• День Карнавала Чудес
• Международный день заикающихся людей (International Stuttering Awareness Day)
• День рождения ксерокопии
• Праздник Корсунской иконы Божией Матери
• День финансово-экономической службы ВС РФ
• День памяти апостола Иакова Алфеева
• День памяти святого преподобного Андроника и супруги его Афанасии
• День Фехнера, День психофизики (Fechner Day)
• День орехов (National Nut Day) - США
• День колена (National Knee Day) - США
• День «Заведите собаку» (National Make A Dog`s Day) - США
• День австрийского игристого вина (Austrian Sekt Day) - Австрия
• День цвета (National Color Day) - США
• День вомбата (Wombat Day) - Австралия
• День клиентов аптеки (National Pharmacy Buyer Day) - США
• Праздник эпох «Дзидай-мацури» (Jidai Matsuri) - Япония
• День региона Хокс-Бей (Hawke`s Bay Anniversary Day) - Новая Зеландия
• День сантри (National Santri Day) - Индонезия
• День Пениамина (Peniamina Gospel Day) - Ниуэ
• Именины у Абрама, Андрона, Афанасия, Максима, Петра, Якова, Марка, Константина
• Яков Древопилец (День первой каши, Яков Студёный)

Важные события:

• 22 октября 1730 года состоялось открытие Ладожского канала
• 22 октября 1922 года основано авиационное конструкторского бюро А. Н. Туполева
• 22 октября 1938 года в США сделана первая в мире ксерокопия
• 22 октября 1975 года советская космическая станция «Венера-9» успешно села на поверхность Венеры
• 22 октября 2009 года корпорация Microsoft официально представила операционную систему Windows 7

Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru

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