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Морозы до -6 градусов надвигаются на Москву на следующей неделе

2:40:1610/22/2021
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Жителям столицы следует достать зимние вещи и подготовиться к холодам.

Первые заморозки ожидаются в столице. Фото: Pixabay.com

С 25 октября в Москве прогнозируются первые заморозки. Гидрометцентр сообщает, что в понедельник в столице ожидается похолодание до 6 градусов ниже нуля.

Теплая осень походит к концу, говорят синоптики. Очередной атлантический циклон нагрянет на столицу. Поэтому в начале следующей недели прогнозируется переменная облачность. Осадков не будет, но за окном станет холоднее. Атмосферное давление будет выше нормы.

Также добавим, что столбики термометров ночью в понедельник понизится от -1 до -6 градусов, днем потеплеет температура воздуха будет от нуля до +5. В ночь на вторник температура будет в районе нулевых значений, уточняют метеорологи.

Добавим, 26 октября сохранится облачная погода, с прояснениями, без осадков. Юго-западный ветер разгонится до восьми метров в секунду.
С 26 октября температура воздуха начнет постепенно повышаться. Днем ожидается от +2 до +7 градусов. В среду днем прогнозируется +5, +10 градусов.

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