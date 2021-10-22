С днем рекламиста поздравления всем отчаянным в необычных картинках и словах в День работников рекламы 23 октября

Кавалеры, супер дамы,
С Днем работников рекламы!
Продвигайте вы товары,
Получайте гонорары.
Пусть живется очень сладко,
И идет работа гладко.
Этой жизнью наслаждайтесь,
Неизменно улыбайтесь!
© https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-rabotnikov-reklamy/2.htm
С днем работников рекламы
Поздравляю вас, друзья,
Вы — наш двигатель торговли
И без вас никак нельзя.
Я желаю креативных
Вам решений и идей.
Чтоб реклама покоряла
Мысли и сердца людей.
Улыбается удача
Пусть с рекламных бордов,
На вершине, чтоб успеха
Вы стояли гордо.
© https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-rabotnikov-reklamy/2.htm
Желаю красочных идей, Рекламу свежую творите, Чтоб завлекать легко людей, Идеи яркие ищите!
Пусть посещает вдохновение
Вас для создания реклам!
Я от работы наслаждение
Всегда ловить желаю вам!
© https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-rabotnikov-reklamy/2.htm
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Стихи: Поздравок