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С днем рекламиста поздравления всем отчаянным в необычных картинках и словах в День работников рекламы 23 октября

12:45:3410/22/2021
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23 октября 2021 — День работников рекламы.

День работников рекламы

Кавалеры, супер дамы,
С Днем работников рекламы!
Продвигайте вы товары,
Получайте гонорары.

Пусть живется очень сладко,
И идет работа гладко.
Этой жизнью наслаждайтесь,
Неизменно улыбайтесь!
© https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-rabotnikov-reklamy/2.htm

День работников рекламы

С днем работников рекламы
Поздравляю вас, друзья,
Вы — наш двигатель торговли
И без вас никак нельзя.

Я желаю креативных
Вам решений и идей.
Чтоб реклама покоряла
Мысли и сердца людей.

Улыбается удача
Пусть с рекламных бордов,
На вершине, чтоб успеха
Вы стояли гордо.
© https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-rabotnikov-reklamy/2.htm

День работников рекламы

Желаю красочных идей, Рекламу свежую творите, Чтоб завлекать легко людей, Идеи яркие ищите!

Пусть посещает вдохновение
Вас для создания реклам!
Я от работы наслаждение
Всегда ловить желаю вам!
© https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-rabotnikov-reklamy/2.htm

Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок

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