Подстреленный Алеком Болдуином режиссер фильма находится в реанимации

Сегодня стало известно, что режиссер Джоэл Соуса лежит в больнице в критическом состоянии. Виной тому несчастный случай на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" (Rust). Актер Алек Болдуин по ошибке выстрелил из пистолета. Об этом сообщает журнал Hollywood Reporter.
ЧП произошел в Нью-Мексико. Стоит отметить, что в данном случае есть погибшая. Оператор картины Алина Хатчинс погибла после выстрела, произведенного звездой Голливуда.
Как сообщает местная полиция, гибель произошла при стрельбе из пистолета, который изначально заряжался холостыми патронами. Но в сам момент выстрела пуля или осколки затронули двух человек. Оператор скончалась на месте, а вот за жизнь 48-летнего режиссера Джоэла Соуза борются врачи. Пуля застряла в районе ключицы. Сам Болдуин не пострадал.
Как ранее сообщал «Курьер.Среда», съемки фильма временно приостановлены из-за следственных действий, которые производят территориальный шериф и другие сотрудники полиции.