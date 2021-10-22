В Бердске Дом ресторан «Времена года» начал принимать бронирование столов на корпоративы Нового года-2022

Большой или маленькой компанией - решать вам, но у нас есть 2022 аргумента для вашего выбора в пользу нашего дома-ресторана!
Вот некоторые из них:
- Ведущий, Дед Мороз и Снегурочка, кавер-группа, конкурсы, призы и подарки - скучать не придется
- Специальное меню - без «оливье» не обошлось, но и «оленину» без внимания не оставили
- Стоимость: 3000 р. с человека - минимальный предзаказ по кухне и бару (кстати, программа включена в стоимость)
Предложение действует с 17 по 30 декабря.
Количество мест ограничено!
r-vremenagoda.ru
instagram.com/r.vremenagoda
г. Бердск , Зеленая роща, 2а
т. 8-913-380-69-09
е-mail: [email protected]
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