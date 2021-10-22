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Кто получит 12 792 рублей из-за нерабочих дней с 30 октября 2021 года: Полный список поддержки сфер бизнеса и тех, кто получит деньги

7:00:0210/22/2021
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Первый выплаты начнутся уже с 15 ноября.

Андрей Белоусов. Фото: Правительство России

На днях первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов провёл совещание с банками по введению антикризисных мер поддержки бизнеса в условиях коронавирусного кризиса. На встрече присутствовали: Минэкономразвития, Минфин, ФНС и Банк России.
В результате совещания, было принято решение, что с ноября по декабрь 2021 года для компаний МСП и СОНКО в 30 российских банках будет возобновлена выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых.

Также смогут получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий – юридические лица и ИП. Ключевое условие программы – сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться через данные ФНС.

Кроме того, предприятия МСП, которые работают в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других, смогут подать заявления на грант с 1 ноября 2021 года. Заявки будут приниматься по 15 декабря 2021 года.

Выплаты будут осуществляться через 8 рабочих дней с даты подачи заявления в ФНС (первые выдачи состоятся 15 ноября). Размер гранта будет определяться в зависимости от количества работников – в расчёте один МРОТ на одного занятого, включая самого индивидуального предпринимателя, то есть по 12792 рубля на человека.

Андрей Белоусов также добавил, что меры поддержки охватят около 3 миллионов работников в секторе МСП, включая индивидуальных предпринимателей.

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