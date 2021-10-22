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В Новосибирской области еще 16 человек погибли от коронавируса

10:20:2910/22/2021
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Всего в регионе от коронавируса умерли 3265 человек за всю пандемию.

Статистика коронавируса по Новосибирску. Фото: Pixabay.com

На 22 октября в Новосибирске более 3,2 тысяч горожан скончались от коронавируса за все время пандемии. Отметим, что за сутки умерли 16 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Погибли мужчины в возрасте от 53 до 80 лет и женщины в возрасте от 58 до 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3265 человек, добавили в ведомстве.

Также в отделениях реанимации остаются 312 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 48 пациентов.

За сутки подтверждено 282 новых случая коронавируса. Общее число заболевших достигло 68143, выписаны более 52,7 тыс.

В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находится 3021 пациент, в том числе 43 ребенка.

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новосибирскстатистикакоронавирус
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