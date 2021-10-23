Погода 23 октября 2021: как по месяцу в небе раньше определяли погоду, рассказываем

В субботу, 23 октября, в Бердске температура воздуха понизится, возможен дождь. Утром температура воздуха составит +1 градус, к обеду потеплеет до +6 градусов. Ветер подует южный, с порывами до 8 м/с. При относительной влажности воздуха 53%. Давление повысится до 753 мм ртутного столба.
В этот день отмечается православный праздник в честь святых мучеников Евлампия и Евлампии. В народе этот день получил название Евлампий Зимоуказатель, потому что благодаря его приметам люди могли определить, как скоро наступит зима.
В этот день смотрели по разным приметам, чтобы узнать, какая будет погода. По луне можно было узнать откуда будут дуть ветры, с той стороны, в какой показывают рога месяца. Считалось, если рога луны смотрят на север - зима будет скоро и очень строгая, на юг - будет много слякоти и грязи.
Дни в это время становились короче, и дома приходилось освещать лампами. Именно поэтому праздник имеет еще такое народное название как Евлампий-светильник. Лучины, установленные в лампах, горели недолго, и самые младшие в семье следили, чтобы свет не погас.