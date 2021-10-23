Магнитная буря 23 октября 2021: что сделать метеопату перед очередным геоударом, рассказываем

23 октября нас ждет умеренная геомагнитная обстановка. Волнений атмосферы Земли не ожидается. Хотя прогнозы могут резко измениться, потому что возникновение магнитной бури происходит в результате солнечных вспышек, которые доходят до нашей атмосферы солнечным ветром. Скорость такого ветра составляет от 10 до более 2000 км в секунду, поэтому выбросы Солнца достигают Земли примерно за 21 час.
Геомагнитные бури могут негативно повлиять на многие технологические системы, от которых зависит глобальное общество, такие как электросети, авиаперевозки, навигация и спутниковые операции.
От магнитных возмущений страдают и метеозависимые люди.
Точных выводов ученые пока не сделали, но исследования все чаще показывают, как у людей во время магнитных бурь начинает изменяться состояние. В такие моменты сосуды головного мозга сужаются, крови недостаточно, отсюда и головные боли. В головном мозге возникает кислородное голодание, надпочечники начинают усиленно работать и в кровь выбрасывается большое количество адреналина. Из-за такого механизма люди начинают чувствовать раздражительность, у них снижается настроение, появляется усталость, снижается внимание и память.
Чтобы не допустить такого состояния или заранее уменьшить симптомы, необходимо проводить профилактику своего состояния. За несколько дней до магнитной бури, следует отказаться от алкоголя, жирной пищи и малоподвижного образа жизни. Постарайтесь в такие дни больше находиться на свежем воздухе, гулять или бегать. Включите в свой рацион фрукты и овощи, пейте больше воды.
Как себя чувствовали наши читатели:
- С утра повышенное давление, пульс, невроз и недомогание.
- В магнитную бурю состояние как перед гриппом.
- Очень сильно устаю. И дома, и на работе.
- Голова болит долго, спать невозможно.
- Суставы болят.