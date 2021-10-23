Евлампий Зимоуказатель: именно 23 октября знахарки и знахари начинают собирать траву, обладающую невероятной магической силой – руту

23 октября отмечается память святых брата и сестры – Евлампия и Евлампии. Христиане жили в период правления императора Максимилиана, который славился своей нетерпимостью к христианам.
Евлампий и Евлампия были знатного рода, их можно было поставить в один ряд с дворянами. Брат с сестрой могли бы жить безбедно, но они выбрали скромную жизнь, с молитвами Господу.
Когда они узнали о приказе Максимилиана избавить город от всех христиан, то не убежали, а сам Евлампий посмеялся в лицо стражникам императора, указав на ошибку правителя. Мол, он свой собственный народ истребляет, вместо борьбы со врагами. За свое высказывание Евлампий был схвачен и подвергнут множеству пыток.
Во время пыток святой Евлампий захотел отправиться в языческий храм, чего и желали жестокие судьи. В капище он произнес святые слова Господу, которые заставили упасть статую-идола. Это событие вызвало гнев у мучителей, а люди, ставшие свидетелями чуда, уверовали в Христа. За это мучители продолжили зверские пытки.
Все страшные пытки Евлампий выдержал с большим достоинством, не отказался от своей веры. А его сестра, узнав, что брата пытают, тоже пошла в суд и объявила себя христианкой. Она сказала, что готова вытерпеть все муки вместе со своим братом.
Язычники пытались сжечь брата и сестру в печи, сварить в кипятке, но не смогли причинить им никакого вреда. Тогда император распорядился отрубить голову Евлампию, а его сестра от увиденного умерла в горе.
В народе этот праздник назывался Евлампий Зимоуказатель.
Такое название пошло от гаданий, которые предсказывали в этот день погоду. Чаще всего смотрели какая зима будет по месяцу в небе. Если рога луны направлены на юг, то зима задержится, а весь период будет стоять слякоть, туманы и грязь. Также рога показывают, с какой стороны будет дуть ветер.
Кроме того, 23 октября в лес и в поле ходили травники и знахари. Они собирали там руту — траву с мощной магической силой. Ее необходимо было развешивать под потолком дома, чтобы защитить детей от темных сил.