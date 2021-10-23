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С Днем работника рекламы прикольные поздравления для креативных рекламистов и маркетологов в профессиональный праздник 23 октября

12:15:4810/23/2021
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23 октября 2021 — День работников рекламы.

День рекламного работника

Рекламные работники, примите поздравленье!
Желанья ваши пусть все сбудутся сейчас.
В делах желаем вам огромного везенья,
Была зарплата чтобы высший класс.

Пусть дома ждут радости с любовью,
Забота, нежность, ласка и уют.
Конечно же, желаем вам огромного здоровья.
И пусть удачи вас повсюду ждут.

День рекламного работника

День работников рекламы
Незаметно подошел.
Повод похвалить их громко
Сам виновников нашел.

Креатива вам желаю
Я, рекламщики, сполна,
Будет пусть работа ваша
Высоко оценена.

День рекламного работника

С Днем работником рекламы!
Пусть сбываются все планы,
Жизнь наполнится добром!
Все заботы на потом

Ты оставь, ну а сегодня Песен, танцев будет море, Собери своих друзей, Праздник встреть повеселей!

Стихи: Поздравок
Открытки: 100cards.ru

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