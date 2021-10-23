С Днем работника рекламы прикольные поздравления для креативных рекламистов и маркетологов в профессиональный праздник 23 октября

Рекламные работники, примите поздравленье!
Желанья ваши пусть все сбудутся сейчас.
В делах желаем вам огромного везенья,
Была зарплата чтобы высший класс.
Пусть дома ждут радости с любовью,
Забота, нежность, ласка и уют.
Конечно же, желаем вам огромного здоровья.
И пусть удачи вас повсюду ждут.
День работников рекламы
Незаметно подошел.
Повод похвалить их громко
Сам виновников нашел.
Креатива вам желаю
Я, рекламщики, сполна,
Будет пусть работа ваша
Высоко оценена.
С Днем работником рекламы!
Пусть сбываются все планы,
Жизнь наполнится добром!
Все заботы на потом
Ты оставь, ну а сегодня Песен, танцев будет море, Собери своих друзей, Праздник встреть повеселей!
Стихи: Поздравок
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