Грешно ли работать 23 октября в день памяти мученика Евлампия и мученицы Евлампии?

23 октября в православных храмах чтят память святых Евлампия и Евлампии. Они были родными братом и сестрой и пострадали за веру в Никомидии, во время правления императора Максимилиана.
Святые были знатного происхождения из богатой семьи. Но они выбрали для себя путь христианства, присоединившись к остальным, кто исповедовал веру во Христа. Когда начались жестокие гонения на всех христиан, то они вместе с остальными покинули пределы города и скрывались в лесах. Порой верующие выходили в город за необходимыми вещами, отправляя по одному человеку для этой миссии. В этот раз решили отправить Евлампия, ему нужно было купить хлеб.
Когда юноша подошел к городу, то на воротах у входа ему на глаза попалась новая табличка. Это был указ императора, в котором говорилось, что теперь каждого, кто следует вере христовой будут убивать. Это поразило Евлампия и он громко воскликнул, как царь ошибается. Вместо того чтобы защищать страну от вражеских нападок, он убивает собственных граждан.
Святого тут же схватили и повели на суд. Судья сначала уговаривал принять его язычество и отречься от своей веры, но Евлампий ни в какую не соглашался. Это разозлило судью, и он приказал пытать юношу. Но вдруг он попросился в языческий храм. Его незамедлительно туда отвели, думая, что сейчас юноша отречется от Христа. Но Евлампий сделал обратное: он начал молить Бога, чтобы разрушил это здание, и оно действительно рухнуло. Пораженные жители воскликнули, что Христос – настоящий Бог.
В это время к городу бежала Евлампия. Девушка, как только узнала, что ее брата схватили и пытают, решила умереть вместе с ним. Она подбежала к судье и заявила, что она тоже христианка и готова вынести все муки вместе с братом. Тогда их вместе долго пытали, а в конце Евлампию отрубили голову. Девушка же скончалась раньше от горя.
Считается, что работать в церковные праздники нельзя. Но священнослужители утверждают, что работать в праздники, которые выпадают на будни можно, поскольку от нас многие выходные не зависят. В такие дни важно помолиться с утра, а потом со светлыми мыслями идти на работу. Если праздник приходится на воскресенье, то следует посетить храм.