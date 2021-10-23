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23.10
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С днем спецназа! Для героев мужественные картинки и нежные поздравления в праздник 24 октября

12:45:4210/23/2021
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День подразделений специального назначения (День спецназа) в России отмечается ежегодно 24 октября.

С днем спецназа!

День спецназа для России —
Праздник очень важный,
Ведь элитный сей раздел
Очень уж отважный!

В этом слове воедино
Доблесть, честь и слава,
Пока они работают, —
Не страшно за державу!

Мы искренне поздравим,
Здоровья пожелаем,
В вас, спецназ, верим,
Подарками одаряем!

С днем спецназа!

Кто поддержит в трудный час,
И стеной стоит за нас,
И не выдаст, не предаст
Всероссийский наш спецназ —
Вас за службу верную,
Отвагу неизменную
Мы все благодарим,
И пожелать хотим
Ни за что вам не сдаваться,
Когда надо — смело драться,
Никогда не отступать,
И Россию защищать!

С днем спецназа!

Кто — неважно, в полдень, в полночь —
Но примчится к нам на помощь,
Защитить сумеет нас?
Ну, конечно же, спецназ!
Много есть подразделений
Специальных назначений,
В этот солнечный денек
Посвятим им поздравок,
Тем, кто цену жизни знает,
Кто людей всегда спасает,
Их отваге и сноровке,
И спортивной подготовке!


Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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