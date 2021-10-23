С днем спецназа! Для героев мужественные картинки и нежные поздравления в праздник 24 октября

День спецназа для России —
Праздник очень важный,
Ведь элитный сей раздел
Очень уж отважный!
В этом слове воедино
Доблесть, честь и слава,
Пока они работают, —
Не страшно за державу!
Мы искренне поздравим,
Здоровья пожелаем,
В вас, спецназ, верим,
Подарками одаряем!
Кто поддержит в трудный час,
И стеной стоит за нас,
И не выдаст, не предаст
Всероссийский наш спецназ —
Вас за службу верную,
Отвагу неизменную
Мы все благодарим,
И пожелать хотим
Ни за что вам не сдаваться,
Когда надо — смело драться,
Никогда не отступать,
И Россию защищать!
Кто — неважно, в полдень, в полночь —
Но примчится к нам на помощь,
Защитить сумеет нас?
Ну, конечно же, спецназ!
Много есть подразделений
Специальных назначений,
В этот солнечный денек
Посвятим им поздравок,
Тем, кто цену жизни знает,
Кто людей всегда спасает,
Их отваге и сноровке,
И спортивной подготовке!
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru