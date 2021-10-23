Родительские субботы в феврале и марте 2022: точные даты и особые традиции

Родительские субботы являются важным и почитаемым праздником для всех православных верующих. В эти дни принято поминать усопших родственников, молиться об упокоении их души, о прощении грехов. Считается, что молитва в данном случае является проявлением почести и любви к предкам, знаком благодарности за подаренную жизнь. Также в Родительские субботы многие люди посещают кладбища, принося с собой цветы, осуществляя уборку на его территории. Данный жест также является знаком почитания к усопшим.
В феврале и марте 2022 года Родительские субботы будут происходить по следующим датам: 26 февраля, 19 марта и 26 марта. В эти дни желательно посетить православный храм, поучаствовать в особой службе, поставить свечку за упокой усопшего и помолиться о прощении его грехов. 26 февраля, во Вселенскую родительскую субботу (Мясопустную) разрешается поминать всех усопших вне зависимости от родства, ведь этот день проводится вселенская панихида — заупокойное богослужение, где верующие могут попросить Господа о прощении душ умерших, о милосердии к ним.
Какие традиции важно соблюдать в Родительские субботы?
В Родительскую субботу не стоит с самого утра идти на кладбище. Сначала посетите храм и панихиду, поставьте свечку за упокой и только после этого отправляйтесь на кладбище.
Ни в коем случае не приносите с собой на кладбище алкоголь. Считается, что распитие спиртных напитков рядом с местами упокоения умерших приведет к усилению их грехов при жизни.
Перед тем, как устраивать поминальный обед следует помолиться. Можно прочитать молитвы «Отче наш», «Живые помощи» и ни в коем случае не устраивать в этот день застолье с оживленными разговорами. На столе не должно присутствовать вино, поскольку оно является символом жизни и радости земной.