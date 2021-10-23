Новолуние в ноябре: Что можно и нельзя делать 5 ноября 2021 года в Новолуние в Скорпионе

5 ноября 2021 года, в первую неделю месяца луна завершит свой цикл и произойдет Новолуние. В это время спутник Земли погружается во тьму, обращаясь к ней своей темной стороной. Из-за такого положения в ночи Луну совершенно не будет видно. В это же время на небе будет находиться созвездие в знаке Скорпион.
Новолуние в Скорпионе — это время противоречий. Мягкая луна и жесткий Скорпион не имеют между собой почти ничего общего и разнятся в своей энергетике. Именно поэтому во время Новолуния в Скорпионе у людей отмечается повышение тревожности, когда страхи и переживания усиливаются и возрастает чувствительность к разного рода неурядицам. Влияние Новолуния особо чувствительные люди могут уловить еще за неделю до его начала. Окружающие могут проявлять раздражение или агрессию, с кем-то могут даже обостриться отношения.
Так как такое противоречивое Новолуние может принести людям много сюрпризов, астрологи рекомендуют планировать дела, но не выполнять их. Выстраивание правильной стратегии будет наиболее удачным, чем выполнение самих дел. В это время поощряются любые стремления начать что-то новое, проводить деловые сделки.
В этот период возможна эмоциональная напряженность, хандра и даже депрессия. Чтобы избежать их негативных последствий, найдите себе собеседника по душе, постарайтесь обсудить отвлеченные легкие темы. Свободное время можно посвятить отдыху, например, просмотру фильма или готовке любимой еды. Радуйте себя в период Новолуния, не отвлекаясь на негативные моменты.