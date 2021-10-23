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Какой сегодня церковный праздник 23 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

10:45:0810/22/2021
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Знахари в этот день отправляются собирать руту – траву, которую в народе наделяют магическими свойствами.

В старину дома освещали лампами, в которых устанавливали лучины. Фото: Pixabay.com

Православные праздники 23 октября 2021 года

Мученика Евлампия и мученицы Евлампии
Преподобного Амвросия Оптинского
Собор Волынских святых
Преподобномучеников Зографских

Народные праздники и приметы

Евлампий Зимоуказатель
В эту дату чтут память мучеников Евлампия и Евлампии.

В эту пору дни становятся короткими. В старину дома освещали лампами, в которых устанавливали лучины. Они горели недолго – около 5 минут, поэтому дети следили за ними и обновляли, чтобы огонь не погас.

Знахари в этот день отправляются собирать руту – траву, которую в народе наделяют магическими свойствами. Ее развешивают под потолком, чтобы она охраняла детей, находящихся в доме.

Если рога месяца повернуты на север, то зима будет суровой.

Приметы:

- В этот день рога месяца показывают на ту сторону, откуда быть ветрам. Если рога месяца на север – быть скорой и строгой зиме, снег ляжет посуху; если на юг – скорой зимы не ждите, будет грязь да слякоть до 4 ноября.
- Если в этот день на улице слякоть и грязь – значит, до 4 ноября снег не выпадет.
- Если в этот день не ударят морозы, зимы не жди 4 недели.
- Если днем западная часть неба чиста, то дождя не будет.
- Если в непогоду юго–западный ветер изменит свое направление на северо–восточное или северное либо усилится, то дождь скоро прекратится.

Источник: My-calend.ru

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