Как легче просыпаться, если утром темно? 12 эффективных советов

Если вы изо всех сил пытаетесь встать с постели по утрам, вы не одиноки.
За последние семь дней количество запросов «как легче просыпаться» в Великобритании выросло более чем на 130 процентов, пишет thesun.co.uk.
Неудивительно, что по мере того, как утро становится темнее и холоднее, мы предпочитаем оставаться закутанными в пуховое одеяло, чем встретить день и ужасную погоду впереди.
Некоторые люди не любят ничего больше, чем просыпаться на рассвете и ловить день. В то время как другие наиболее продуктивны в вечерние часы.
В любом случае, у всех нас еще есть время пробуждения, и если вам трудно встать с постели, есть сотни способов дополнить ваши естественные паттерны бодрствования - и сна - в течение дня и ночи.
Оптометрист Рошни Патель сказал: «С наступлением зимы многие из нас будут изо всех сил пытаться просыпаться в темноте каждое утро, когда солнце не встает до 7:25 утра».
Здесь эксперты расскажут, как лучше разбудить себя темным утром.
1. Следите за своими глазами.
Рошни сказал: «Просто брызги теплой и холодной воды на глаза не только помогут вам проснуться, но и теплая вода поможет открыть поры на коже вокруг глаз.
Она объяснила, что это также придаст вашим глазам более молодой блеск, а холодная вода может закрыть поры и предотвратить раздражение кожи грязью и макияжем.
2. Ешьте хороший завтрак.
По словам старшего диетолога Холланда и Барретта Алекса Гловера, для тех, кто предпочитает «жаворонок», завтрак, богатый белками, является ключевым .
Он объяснил: «Ранние пташки должны начинать свое утро с обильного завтрака, богатого белком и клетчаткой, чтобы они дольше чувствовали себя сытыми - с перерывом между завтраком и обедом до хороших 7 часов, если встать около 6 утра, как обычно. для этого «типа сна».
«Такие продукты, как овес, идеально подходят для ранних пташек благодаря высокому содержанию растворимой клетчатки, а добавление высококачественного ароматизированного протеина даст им дополнительный протеиновый эффект».
3. Естественные стимулы.
Если после обеда вы чувствуете себя вялым, то, скорее всего, вы хотите выпить кофе или другой напиток с кофеином.
Это только заставит вас почувствовать себя возбужденным ближе к сну, а это означает, что вы проснетесь с ощущением слабости.
Алекс сказал, что вместо того, чтобы пить кофе, вам следует попробовать натуральный усилитель энергии, такой как ежедневный прием витамина B12, который способствует снижению усталости и утомляемости.
4. Яблоко в день.
Стефани Тейлор, управляющий директор StressNoMore, сказала, что одно яблоко в день не только отпугнет врача.
Она объяснила: «Они также содержат около 13 г натурального сахара, и, согласно исследованиям , он оказывает такое же влияние на организм, как кофе.
«Натуральная глюкоза из яблока медленно переваривается, что заставляет вас чувствовать себя более бодрым. Не только это, но и в отличие от кофеина, после того, как она была съедена, не возникает потрясений или энергетических спадов.
«Каша и листовая зелень помогут вам почувствовать себя бодрее в эти ранние утренние часы, когда вы встанете с постели».
5. Заведите питомца.
Если вы не встаете вовремя для себя, питомец будет следить за тем, чтобы вы каждый день встали в одно и то же время.
Стефани объяснила: «Домашние животные - настоящие приверженцы рутины, и если ваша собака знает, что она« гуляет »в 7 утра, она будет следить за тем, чтобы вы встали в это время каждое утро в обязательном порядке. Лучший будильник!
"Легкие упражнения, чтобы начать свой день, также заставят вас почувствовать себя более бодрым и энергичным, готовым достичь всего, что вам нужно.
«Если заведение домашнего питомца не соответствует вашему образу жизни, почему бы не рассмотреть другие варианты, например сайты выгула собак, такие как BorrowMyDoggy ? Таким образом, вы получите преимущества утреннего распорядка без необходимости держать собаку 24/7. "
6. Двигайтесь.
Эксперты Pro Plus говорят, что нет ничего лучше, чем немного упражнений, чтобы разбудить вас по утрам.
Они объяснили: «Когда вы устали и у вас мало энергии, вероятно, последнее, что вам нужно сделать, это выйти на холод. день.
«Если на улице слишком холодно или вам не нравится бегать в темноте, попробуйте перенести свои тренировки в помещение. Стремитесь к рекомендациям Национальной службы здравоохранения по крайней мере 150 минут упражнений в неделю».
7. Регидратация.
Крис Сандерс из Radnor Hills Infusions сказал, что, скорее всего, вы обезвожены, когда просыпаетесь.
Он объяснил: «Выпивать 2–3 стакана воды сразу после пробуждения - отличный способ восстановить водный баланс организма и помочь с регулярным опорожнением кишечника по утрам.
«Даже если вы, возможно, не чувствуете жажды, когда просыпаетесь, восполнение жидкости после восьми часов отсутствия воды является обязательным. Это особенно важно, если вы планируете тренировку в своем утреннем графике.
«Эта здоровая привычка настроит вас на остаток дня, так как вы уделяете первоочередное внимание сохранению водного баланса».
8. Найдите время, чтобы подумать.
Практика внимательности и, в частности, простая практика медитации связаны с множеством познавательных преимуществ.
Джон Нолан-Нейлан, соучредитель диетического бренда Revvies Energy, сказал: «Если дать себе время расслабиться, успокоить разум и сосредоточиться на регулярном плавном дыхании, это может улучшить исполнительные функции мозга, снизить импульсивное и эмоциональное поведение, улучшить настроение, и оставит чувство бодрости ".
9. Масло перечной мяты.
Непищевой импульс можно получить с помощью эфирного масла мяты перечной, обычно используемого в ароматерапии.
Джон объяснил: «Широко распространено мнение, что масло является отличным усилителем энергии, помогающим восстановить концентрацию внимания и стимулировать фокусирующие способности вашего мозга. Например, исследования показали, что аромат масла оказывает ощутимое положительное влияние на работоспособность утомленных водителей».
10. Да будет свет.
Если вы когда-нибудь просыпались посреди ночи и крались в темноте в ванную, то это потому, что вы знаете, что свет разбудит вас.
Никто не предлагает вам сразу включить свет, но слегка приоткрыв шторы или жалюзи, вы сможете приспособиться к яркости.
Вы также можете купить световые будильники, которые постепенно освещают комнату, чтобы облегчить вам день.
11. Попробуйте витамин D.
Поскольку в зимние месяцы в Великобритании не так много солнечного света, может помочь добавка витамина D.
Поскольку мы видим меньше света, мы получаем меньше витамина D, дефицит этого витамина связан с нарушениями сна, поэтому, если у вас его достаточно, вы также, вероятно, проснетесь, чувствуя себя немного менее вялым.
12. Изменение времени отхода ко сну.
Это может показаться странным, поскольку все мы знаем, что время отхода ко сну полезно для нас.
Но если вам не нравится просыпаться в темноте, вы всегда можете ложиться на пять минут раньше каждую ночь, чтобы просыпаться, когда на улице немного светлее.
Это поможет вам постепенно настроить свое тело на более ранний распорядок дня.