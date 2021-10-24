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Платье и макияж для встречи Нового 2022 года: что надеть на год Тигра

6:15:3410/23/2021
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Новогодняя праздничная ночь уже не за горами, а это значит, что всем модницам пора задуматься о выборе подходящего вечернего образа.

Новый год — это время модниц и красивых праздничных нарядов. Фото: Pixabay.com
Новый год — это время модниц и красивых праздничных нарядов. Фото: Pixabay.com

Каждая модница уже задумывалась о том, в каком же наряде пойти на Новый год, ведь любимый многими праздник уже не за горами. Покровителем Нового 2022 года является Водяной тигр - своевольное, сильное и свободное животное. Водяной тигр отличается своей серьезностью, сосредоточенностью и дерзостью. Он любит свободу, поэтому новогодний наряд не должен приносить своей обладательнице дискомфорт. Выберите наряд из комфортных дышащих материалов, например из хлопка, шелка или атласа. Они смогут подчеркнуть вашу фигуру и придать образу невычурной роскоши.

Неоновые и очень яркие цвета в новогоднем образе не приветствуются. Водяной тигр не любит вызывающих цветов. Кроме того, от знаменитой «тигровой» расцветки тоже стоит отказаться Тигр может расценить вас как конкурента и лишить своего благословения на предстоящий год.

Какие цвета выбрать для новогоднего образа?

• Цвета водных стихий: аквамарин, нежный голубой, изумрудный, бирюзовый
• Насыщенные синие и черные оттенки, соответствующие расцветке Водяного Тигра
• Коричневые цвета и цвета с зеленым оттенком
• Пастельные желтые, песочные, коричневые, кофейные, молочные оттенки
• Золотые или серебристые оттенки

В макияже лучше отдать предпочтение нейтральным цветам, например, нюдовым или коричневым оттенкам. Можно подчеркнуть внешний уголок глаза черным оттенком, нарисовать графичные стрелки. Нижнее веко можно подчеркнуть сияющими тенями или глиттером. Губам стоит уделить особо внимание и выбрать глубокие оттенки помады, например, винно-красный. Старайтесь грамотно сочетать цвета своего макияжа, чтобы он не выглядел слишком вызывающе.

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новый годмакияжнаряд
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