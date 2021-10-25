Курильщица 80 лет уменьшила свою раковую опухоль в 4 раза: продолжала курить и принимала масло каннабиса

У пациентки с раком легких, которая избегала традиционного лечения и занималась самолечением с маслом каннабиса, опухоль уменьшилась, пишет dailymail.co.uk.
Неизвестная женщина в возрасте 80 лет принимала масло каннабидиола (CBD) два-три раза в день после того, как три года назад у нее был диагностирован рак легких.
Но, несмотря на то, что она продолжала курить и отказывалась от стандартного лечения NHS, которое может включать хирургическое вмешательство, химиотерапию и лучевую терапию, ее опухоль уменьшилась до четверти своего первоначального размера.
Врачи, лечившие пациента в Фонде NHS в Среднем и Южном Эссексе, заявили, что ее случай оправдывает тщательное исследование того, работают ли каннабиноиды - химические вещества, полученные из каннабиса - в качестве лечения рака.
Но в отчетах BMJ о случаях заболевания они признали, что неясно, что масло CBD улучшило ее рак.
И эксперты заявили, что этот случай не является достаточно убедительным доказательством того, что продукты каннабиса могут изменить прогрессирование рака.
Существуют сотни каннабиноидов, но тетрагидроканнабинол (ТГК) - химическое вещество, вызывающее кайф, - и КБД, который не является психоактивным, - это два, которые наиболее исследованы.
Оба химического вещества взаимодействуют с эндоканнабиноидной системой организма, которая помогает регулировать нервную функцию, эмоции, энергетический обмен, боль и воспаление, сон и иммунную функцию.
По химическому составу эти молекулы, эксперты утверждают, что каннабиноиды могут взаимодействовать с сигнальными путями в клетках, включая раковые клетки.
Доктор Бернард Юнг и его коллеги заявили, что «широко распространено мнение», что каннабиноиды могут принести пользу людям, страдающим от боли, беспокойства и нарушений сна.
Но исследования, изучающие, можно ли их использовать отдельно для лечения рака, не установили надежной связи.
Рак легких - второй по распространенности вид рака в Великобритании, и лишь 15 процентов людей живут в течение пяти лет после того, как им поставили диагноз.
Средняя выживаемость без лечения составляет всего семь месяцев.
Женщина, которая выкуривала более пачки сигарет в неделю, обратилась к своему терапевту в феврале 2018 года после нескольких месяцев кашля. Изначально ей дали антибиотики после того, как рентген грудной клетки не выявил никаких проблем. Но в июне у нее был диагностирован рак, после того как ее кашель не исчез, а повторное сканирование показало поражение на ее правом легком.
Поскольку не было никаких признаков того, что болезнь распространилась, она прошла стандартную операцию по удалению рака, а также химиотерапию и лучевую терапию. Но она отказалась от лечения, увидев, как ее муж борется с побочными изнурительными эффектами лучевой терапии.
Что такое масло CBD?
Каннабидиол (CBD) - это химическое вещество, содержащееся в каннабисе, которое имеет медицинские преимущества.
Его может назначить NHS при небольшом списке состояний, включая тяжелую эпилепсию, рвоту, вызванную химиотерапией, и рассеянный склероз.
Версия NHS не может вызвать кайф, потому что она не содержит тетрагидроканнабинол (THC) - химическое вещество в каннабисе, которое имеет такой эффект. Но служба здравоохранения предупреждает, что большинство продуктов на основе каннабиса, которые можно купить в Интернете, будут незаконными и могут содержать THC.
А магазины товаров для здоровья, продающие продукты CBD, содержат очень небольшое количество химического вещества, поэтому неясно, какой эффект он оказывает.
Риски употребления продуктов каннабиса, содержащих ТГК, включают психоз и наркотическую зависимость. Его побочные эффекты включают снижение аппетита, диарею и плохое самочувствие. Поэтому ее поместили в список «слежения и ожидания», который включал в себя проведение компьютерной томографии каждые три-шесть месяцев.
Но вместо того, чтобы ухудшаться, ее опухоль постепенно уменьшалась в среднем на 2,4 процента каждый месяц.
Когда ей поставили диагноз, ее опухоль была 41 мм в диаметре, но к февралю этого года она составляла 10 мм.
Она рассказала, что принимала 0,5 мл масла CBD, которое она купила за пределами Великобритании, два-три раза в день с августа 2018 года по совету родственника.
По словам поставщика, он содержит тетрагидроканнабинол (THC) - компонент каннабиса, который вызывает у потребителей повышенный уровень - CBD и тетрагидроканнабиноловую кислоту (THCA).
На упаковке было написано, что масло не следует принимать с горячей едой или напитками, потому что это может вызвать у пользователя «чувство обкуривания».
Женщины сказали, что единственным побочным эффектом от приема масла было снижение аппетита. Она также принимала лекарства от легкой хронической обструктивной болезни легких, остеоартрита и высокого кровяного давления.
Врачи предупредили, что был зарегистрирован только один подобный случай - и неясно, какой ингредиент в масле CBD мог помочь опухоли.
Они написали: «Хотя, по-видимому, существует взаимосвязь между потреблением масла CBD и наблюдаемой регрессией опухоли, мы не можем окончательно подтвердить, что регрессия опухоли происходит из-за того, что пациент принимает масло CBD».
Команда подтвердила MailOnline, что пациентка все еще регулярно проходит контрольные обследования и ее опухоль стабильна.
Профессор Эдзард Эрнст, заслуженный профессор дополнительной медицины в Университете Эксетера, сказал: «Было показано, что каннабиноиды уменьшают размер опухолей рака простаты на животных моделях.
«Предыдущие отчеты о случаях заболевания дали обнадеживающие результаты также в отношении рака человека.
«Однако сообщения о случаях заболевания нельзя считать надежными доказательствами, и в настоящее время нет данных строгих клинических испытаний, позволяющих предположить, что продукты каннабиса могут изменить естественное течение любого рака».
Доктор Том Фриман, старший преподаватель и директор группы наркозависимости и психического здоровья Университета Бата, сказал: «Эти результаты очень впечатляют и обнадеживают этого пациента.
Однако качество научных доказательств в качестве единичного случая низкое, и их не следует использовать для изменения клинической практики.
«Людям с раком легких всегда следует обращаться за советом к врачу при выборе подходящего лечения.
Сообщается, что продукт, который использовал этот пациент, содержал высокий уровень ТГК (опьяняющий компонент каннабиса) и был получен из-за пределов Великобритании.
«Этот тип продукта сильно отличается от большинства масел CBD, которые преимущественно содержат CBD.
«В отличие от прописанных лекарств, оздоровительные продукты CBD не имеют гарантии качества, безопасности или эффективности и не должны использоваться в лечебных целях».