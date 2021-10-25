Художник Бубнов утонул в бассейне фитнес-центра: Прокуратура Москвы начала проверку

В воскресенье, 24 октября, в одном из фитнес-центров Москвы произошла трагедия. Там утонул заслуженный художник России 79-летний Василий Бубнов. По факту гибели человека столичная прокуратура начала проверку.
"Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с инцидентом, произошедшим в одном из фитнес-центров на севере столицы. По предварительной информации, 24 октября 79-летний мужчина умер во время посещения бассейна в фитнес-центре, расположенном на 2-й Песчаной улице", - рассказали ТАСС в надзорном ведомстве.
Заслуженный художник РФ Владимир Бубнов имел звание академика Академии художеств. Он участвовал в оформлении станций метро "Пушкинская" и "Печатники" столичного метро.