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Смешные имена для девочек: не называйте так, если не хотите испортить девочке жизнь

2:00:3511/10/2021
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Выбор имени является очень ответственным шагом. Если подойти к этому вопросу неправильно, можно привлечь к ребенку несчастливую судьбу.

Имя ребенка может повлиять на его судьбу. Фото: Pxfuel.com
Имя ребенка может повлиять на его судьбу. Фото: Pxfuel.com

Каждый хороший родитель желаем своему ребенку счастливую судьбу. Повлиять на это может, без сомнения, любовь и воспитание родителей. Однако что сделать, чтобы сделать жизнь ребенка лучше еще до рождения малыша? Многие люди считают, что на это может повлиять имя. Очень часто для ребенка выбирают имена из различных списков: колдовских, самых счастливых, здоровых, успешных, мудрых и так далее. Однако существует не самый удачный список — смешных имен. Таким перечнем лучше не пользоваться, как это может испортить будущее ребенка. Приведем в пример 10 имен для девочек, которыми ни в коем случае нельзя называть своего ребенка.

· Кончита.

· Гея.

· Дурра.

· Сахар.

· Кикилия. Если вышеперечисленные имена имеют шутливое звучание, пересекающееся с иными словами русского языка, то здесь имя носит не только забавное звучание, но и горький смысл: слепоту.

· Хитрулина.

· Шутиха.

· Властелина.

· Пердита.

· Олимпиада.

Мы не хотим сказать, что данные имена априори плохи. Нет. Просто многие люди могут понять такую креативность неправильно, что значительно испортит жизнь девочке. Особенно небезопасно это в школьные годы, когда дети очень злы и нетерпимы ко всему незнакомому и, на их взгляд, смешному. Если вам хочется назвать девочку по-особенному, но без риска для будущей жизни, лучше всего обратиться к списку редких и необычных имен. Смешные списки лучше оставить в стороне.

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судьбадетисмешные имена
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