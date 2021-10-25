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В Рязани подростки зверски избили и утопили двух бомжей за отказ угостить сигаретой: СК передал дело в суд

2:34:2110/25/2021
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Оба подозреваемых вину признали. В момент совершения инкриминируемого преступления они были пьяны.

В Рязани два подростка убили двух бомжей, забив их до смерти. Фото: Pixabay

В Рязани пройдет суд, перед которым предстанут два местных жителя 17 и 16 лет. Они подозреваются в убийстве и утоплении двух бомжей, отказавшихся угостить парней сигаретой. Об этом стало известно из сообщения СУ СКР по региону.

В июле 2021 года в водоеме, расположенном между  улицами Чернышевского и Голенчинская были найдены тела двух мужчин без определенного места жительства. На трупах были обнаружены множественные следы от побоев, что говорило о насильственной причине смерти. В СК возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении двух рязанцев 17 и 16 лет. Они обвиняются в убийстве двух лиц, совершенном группой лиц (п.п. "а", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ), - говорится в сообщении.

Как стало известно из материалов следствия, молодые люди в пьяном виде попросили закурить у двух бомжей. В ответ на отказ они сначала жестоко их избили, а потом утопили в водоеме. Оба подозреваемых вину признали.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточняет СУ СКР по Рязанской области.

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