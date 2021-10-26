В России начнут выдавать новые сертификаты о вакцинации против коронавируса

На 26 октября стало известно, что Министерство здравоохранения утвердило новую форму сертификата о вакцинации от коронавируса и о уже перенесенной болезни, приказ появился на интернет-портале правовой информации. Отметим, что документ в новом виде начнут выдавать после официального вступления его в законную силу, а это произойдет 8 ноября.
Сертификаты, оформленные до этого числа, автоматически изменятся на портале государственных услуг до 1 марта 2022 года.
Новый сертификат буде включать в себя: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, адрес проживания и дату оформления документа. Будет также QR-код, данные о сделанных прививках. Врачи добавят в документ сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о ранее перенесенном заболевании. Запись формируется сразу на русском и английском языках не позднее, чем через три календарных дня после прохождения иммунизации. При желании его можно получить на бумажном носителе.