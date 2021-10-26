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26.10
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В Новосибирске самосвал с асфальтом провалился в огромную яму

6:20:0810/26/2021
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Поднимать грузовик пришлось с помощью крана.

Кадры с места происшествия. Фото: ВКонтакте "Спасатели МАСС "

Утром 26 октября в Новосибирске на улице Вертковской из огромной ямы достали самосвал с асфальтом. Дорога рассыпалась под грузовиком в ночь на вторник, но поднять машину на поверхность удалось только утром с помощью крана.

Сам автомобиль и водитель сильных повреждений не получили.

В пресс-службе СГК рассказали, что грузовой автомобиль марки Howo, груженный асфальтом, продавил конструкции тепловой камеры на теплосети по улице Станиславского и провалился колесом в образовавшуюся яму. Причиной инцидента мог стать перегруз машины. Сейчас участок огородили.

Напомним, ранее огромную яму с кипятком обнаружили в Новосибирске днем 13 октября. Туда провалились 2 автомобиля — Toyota и Nissan, третий автомобиль, Lexus, застрял там колесом.

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новосибирскямы на дорогахавария
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