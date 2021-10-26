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«Черная пятница» в RBT.RU Бердска: Успейте купить пылесосы за 2 490 рублей

8:28:0410/26/2021
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«Черная пятница» не за горами! Всего три дня до самой грандиозной распродажи 2021 года!

С 26 октября по 5 ноября скидки на бытовую технику и электронику. Фото: RBT.RU

«Черная пятница» одно из ежегодных событий всех торговых компаний, когда можно приобрести желаемые продукты с огромными скидками почти до 90% стоимости. RBT.RU не является исключением!

Интернет-магазин бытовой техники и электроники всегда готов предложить своим покупателям выгодные цены. Фото: RBT.RU

А в эту Черную пятницу у каждого жителя Бердска появится уникальная возможность приобрести все для дома и жизни от производителей брендов, практически, за бесценок!

Уже заранее можно присмотреть товары со скидкой, запастись терпением до конца недели и стать одним из первых счастливых покупателей RBT.RU. Заходите на сайт магазина сегодня – сделайте правильный и выгодный выбор!

Акционный товар с ярлыком "чёрная пятница" можно найти на сайте RBT.RU. Фото: RBT.RU

г. Бердск, Ленина, 89/8

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Акция действует с 26.10.2021 г. по 08.11.2021 г. Акция действует на определенный список товаров. Товар сертифицирован. * При покупке смартфона Xiaomi Redmi Note 1 OS - смарт часы XIAOMI Ml WATCH LITE в подарок на выбор. Количество товара и подарков ограничено. Товар сертифицирован. Акция заканчивается досрочно, в случае окончания товара, участвующего в акции. Правила и порядок акции могут быть изменены. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, месте проведения акции и информацию о текущих условиях уточняйте в салонах «www.RBT.ru», у продавцов-консультантов, в «Уголках покупателя» и на сайте «www.RBT.ru». ООО «Компания РБТ», 454008, Россия, Челябинская обл., Челябинский г.о., Курчатовский вн. р-н, Челябинск г., Производственная ул., 8Б, оф. 303, ОГРН: 1027403771680. На правах рекламы.

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рбт в бердскечерная пятница в бердске
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