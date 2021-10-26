Дебоширка покусала стюардессу в самолете: Неадекватную пассажирку сняли с рейса Анапа-Москва

Россиянка устроила дебош в вылетающем из Анапы в Москву самолете и покусала стюардессу. Из-за неадекватного поведения пассажирку сняли с рейса, сообщили 26 октября в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЮФО.
Как выяснилось, 28-летняя пассажирка устроила дебош во время посадки на борт самолета. Она отказалась садиться в кресло, нецензурно выражалась в адрес попутчиков и укусила одну из стюардесс за руку.
Прибывшие на место происшествия полицейские сняли буйную пассажирку с рейса. На нее составили административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и по ст. 11.17 КоАП РФ («Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна»).