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Магнитная буря 27 октября 2021: два геоудара принесет солнечный ветер в середине недели

10:45:3610/26/2021,София Мальцева
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Метеозависимым необходимо следить за меняющейся геомагнитной средой.

Слабые бури могут вызвать лишь небольшие сбои в работе, но самые сильные солнечные бури могут вызвать многочасовые отключения связи на Земле. Фото: Pixabay.com

27 октября геомагнитные волнения снова о себе напомнят. В этот день солнечный ветер принесет два геоудара силой в три балла. Первый возникнет в 7 утра по Новосибирску, а второй в 22.00. Длительность каждого волнения составит три часа.

Чем сильнее геомагнитная буря, тем более серьезными и продолжительными могут быть эти нарушения. Слабые бури могут вызвать лишь небольшие сбои в работе, но самые сильные солнечные бури могут вызвать многочасовые отключения связи на Земле.

По проводимым исследованиям, много результатов показали, что магнитные бури оказывают влияние на самочувствие метеопатов. Такие люди испытываю головные боли, усталость, бессонницу, раздражительность, чувство тревоги внутри, боли в суставах, скачки давления и нехватку воздуха. Порой магнитные бури влияют на хронические заболевания, их симптомы становятся сильнее.

Метеозависимым необходимо следить за меняющейся геомагнитной средой. Зная предварительные прогнозы, он должен хорошо отдохнуть, лучше всего – отоспаться. На отдохнувшем теле влияние внешних раздражителей будет небольшим. Кроме того, в эти дни нужно планировать работу так, чтобы не было много физических нагрузок. Если человек здоров, он может вести свои обычные дела, как обычно, но не усложнять их дополнительными нагрузками. Нужно больше времени проводить на свежем воздухе и отдавать предпочтение здоровой пище.

Не стоит в такие дни есть продукты, которые удерживают жидкость в организме. Это могут быть соленые огурцы, острые приправы, копчености. Пейте зеленый чай или обычную воду, которые помогут снизить вязкость крови.

Какие симптомы испытывают на себе наши читатели?

- Усталость, трудно сосредоточиться.

- Голова болит, напряжение.

- Суставы болят.

- Давление скачет, от чего голова болеть начинает.

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