Японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина. Свадьба вызвала протесты и споры

Союз принцессы Мако и Кей Комуро привлек внимание общественности и СМИ по совершенно неправильным причинам.
Возможно, вполне уместно, что во вторник в Токио прогноз погоды предусматривает облачность и моросящий дождь, когда принцесса Мако - старшая племянница японского императора - выйдет замуж за своего возлюбленного из колледжа в рамках сдержанного ритуала, омраченного годами критики их отношений.
Несмотря на имперский фон - и общественное стремление отвлечься после 18 месяцев пандемии коронавируса - их свадьба будет включать в себя много документов и гораздо меньше веселья, пишет The Guardian.
Как зрелище, брак принцессы Мако и ее парня, не принадлежащего к королевской семье, Кей Комуро, никогда не мог сравниться с браком ее родственников-мужчин. Законы Японии о наследовании только для мужчин означают, что Мако, женщина, являющаяся членом императорской семьи Японии, которой в субботу исполнилось 30 лет, никогда не взойдет на трон хризантем. Как обычно, она покинет императорский дворец в Токио, чтобы начать жизнь простого человека в новом доме пары в Нью-Йорке.
Но запах финансового скандала в семье Комуро, который преследует их с тех пор, как они объявили о своих отношениях четыре года назад, означает, что их союз привлечет внимание общественности и средств массовой информации по совершенно неправильным причинам.
Немногое о свадебных планах предполагает, что в них участвует принцесса из древнего королевского рода, семьи, старшие члены которой почитаются общественностью и средствами массовой информации, что было бы совершенно чуждо британским таблоидам. На фоне продолжающегося общественного беспокойства по поводу, по-видимому, неразрешенного денежного спора, Мако пропустила несколько традиционных церемоний, хотя в пятницу она встретилась с императором Нарухито и императрицей Масако.
Мако, который, по словам представителей агентства, страдает посттравматическим стрессовым расстройством из-за чрезмерной критики в СМИ и общественности, также отклонил выплату в размере 1 млн долларов (742000 фунтов стерлингов) деньгами налогоплательщиков, которые традиционно выплачиваются женщинам, которые отказываются от своего королевского статуса.
Подтверждение брака придет, когда пара проведет простую пресс-конференцию в отеле Токио во вторник.
Ее жених Комуро вернулся в Японию в прошлом месяце, чтобы столкнуться с критикой его внешности - по прибытии он носил «неуважительный» хвостик - перед тем, как впервые за три года встретиться с Мако и навестить ее родителей, встреча, которая, как отметили СМИ, началась поздно потому что он застрял в пробке.
«С моральной точки зрения японцы хотят, чтобы они были безупречными».
Япония отметила это событие, когда в сентябре 2017 года Мако и Комуро - современники Международного христианского университета в Токио - заявили, что планируют обручиться в этом году и пожениться в ноябре 2018 года.
Но в феврале 2018 года агентство Imperial Home, которое курирует дела семьи, заявило, что свадьба была отложена на два года после того, как журнал сообщил, что мать Комуро была вовлечена в финансовый спор, связанный с 4 миллионами иен (25 400 фунтов стерлингов), которые она получила от бывший жених, часть которого использовалась для оплаты обучения ее сына.
С тех пор ее финансовые дела вызывают исключительно негативные заголовки, в результате чего Комуро изо всех сил пытается защитить репутацию своей семьи, а его будущая невеста борется с проблемами психического здоровья.
Акинори Такамори, преподаватель Университета Кокугакуин в Токио, сказал: «Королевская семья должна существовать без проблем, связанных с деньгами, экономикой или политикой. С моральной точки зрения, японцы хотят, чтобы они были безупречными. Комуро нет места в Японии, поэтому Мако, несмотря на привязанность к своей семье, не может оставаться. Дело не в том, что они поссорились с ее семьей».
Казуко Ито, генеральный секретарь базирующейся в Японии группы Human Rights Now, написала в онлайн-комментарии для журнала «Президент», что выход замуж за человека, которого вы выбрали, «является важным правом человека».
Она сказала: «Брак и романтика - критически важный выбор, который напрямую связан с счастьем. Учитывая, что общество пытается отрицать Мако и Комуро это счастье, это почти похоже на то, что стрелки часов вернулись к феодальной эпохе».
Даже семья Мако, похоже, сомневается в планах свадьбы, хотя их публичные высказывания часто открыты для интерпретации.
Ее мать, наследная принцесса Кико, признала, что она и ее дочь «разошлись во мнениях по некоторым вопросам», в то время как ее отец, наследный принц Акисино, сказал только, что благословит союз, «если они действительно этого хотят». В комментариях, выпущенных по случаю ее 87-летия, бабушка Мако, заслуженная императрица Мичико, выразила «печаль» по поводу предстоящего переезда в Нью-Йорк, где Комуро работает в юридической фирме.
Для Мако жизнь по другую сторону Тихого океана будет шансом перезагрузиться и утешиться тем временем, когда СМИ не пытались превратить двух молодых людей в врагов общества.
Ее мечта, как она сказала журналистам, когда в 2017 году было объявлено о ее помолвке с Комуро, была проста: «Создать теплую и комфортную семью, полную улыбок».