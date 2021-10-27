Очень важный запрет для верующих на день памяти святого Евфимия Солунского 28 октября. Молитва во избегания соблазнов

28 октября в православии чтят память преподобного Евфимия Солунского. Он жил в девятом веке в Палестине. При рождении родители наделили святого именем Никита. Он очень рано женился, а когда ему исполнилось 18 лет, то покинул свою семью и решил посвятить себя Господу. Для этого он ушел в монастырь на горе Олимп, где он получил свое второе имя Евфимий. Затем святой направился на Афон. Там он жил вместе с отшельником Иосифом. После чего весть о его подвижничестве стала распространяться все шире, и паломники стали приходить к Евфимию.
После смерти Иосифа, святой основал монашескую общину близ Салоник, восстановив развалины древнего монастыря святого Андрея. Затем основал женскую обитель, где поселились сначала его родственницы. Когда в монастырях все работало и было на кого оставить обители, то Евфимий Солунский снова вернулся к своей аскетической жизни на гору.
В народе этот день окружен множеством традиций и поверий.
По преданию, именно 28 октября наступают холода, поскольку приходит зимнее время. Зима вступает в силу. В народе верили, что в этот день корни растений уходят под землю, а насекомые и животные прячутся в норы в спячку. После чего вся природа засыпает. С каждым днем, морозы все сильнее, все холоднее. Из-за чего было принято на Ефимия готовиться к зимним холодам. До морозов утепляли дом, постройки, одежду, скот, ульи.
В праздник обязательно молились. Потому что на Евфимия нечисть выходит и начинает шалить. Особенно бушует кикимора, которая все лето не смеет вредить людям, а когда наступает зима, начинает мешать хозяйкам вести домашние дела: бьют посуду, пачкают вещи, путают нитки, рвут ткани и пряжу. Защититься от нее можно с помощью молитвы святому, святой воды и креста.
Сегодня запрещено совершать любые плохие поступки, иначе нечисть только больше начнет совершать проделки, которые могут привести к непоправимым последствиям. Считается, что в этот день не стоит употреблять алкоголь и чревоугодничать.