28 октября - праздник иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»: история святыни и почему Матерь Небесная сидит на облаках

Икона Божией Матери “Спорительница хлебов” была написана сравнительно недавно – во второй половине 19 века. В отличие от остальных образов Богородицы, этот имеет не так много древних сказаний, чудес и историй. При этом силы в этом образе присутствует не меньше, чем в остальных иконах. Стоит отметить, что уже через год написания этого образа от него случилось чудо. В 1891 году, когда во всей России случился голод из-за неурожая, то на полях Шамординского монастыря, где хранилась икона, урожай хлебы был необыкновенно богатым.
Отдельно стоит отметить откуда пошло название этого образа. Спорительница хлебов — означает помощница. Слово “спорить” на Руси означало “помогать, улучшать, удобрять”. Поэтому Пресвятая Дева Мария для людей является помощницей в их работе, чтобы получить хлеб насущный.
Изображение показывает Богородицу сидящей на облаках. При этом ее руки подняты для благословения Руси. Внизу находится обширное поле, на котором множество цветов, трав и ржи. Придумал написать такую необычную икону Амвросий Оптинский.
Интересно отметить еще один факт. Празднование в честь иконы Божией Матери “Спорительница хлебов” по старому стилю совершается 15 октября — в тот же день, когда старца Амвросия, который упокоился еще 10 октября, похоронили.
Икону Божией Матери очень почитают во всем православном мире. И, несмотря на то что оригинал был утерян много лет назад, в честь нее возводят храмы и пишут списки, а также молитвы для службы в храме.
В день ее памяти православные люди молятся в храмах и просят Богородицу помочь в работе, избавить от нужды и многих других сложностей, которые резко могут навалиться.