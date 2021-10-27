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Яд скорпиона может стать новым лекарством от коронавируса: что в его составе необычного?

8:30:2010/26/2021,от Университета Абердина
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Ядовитые железы каждого вида были собраны для анализа их генетического материала, который выявит большое количество полезной информации о составе ядовитых пептидов.

Яды скорпионов содержат «удивительный коктейль» из биологически активных пептидов. Фото: Pixabay

Потенциал ядов скорпионов в борьбе с угрозой новых вариантов коронавируса изучается учеными из Университета Абердина и Университета Суэцкого канала в Египте.

Скорпионы - одно из древнейших животных на Земле, существующее более 400 миллионов лет. Их яды использовались в традиционной терапии с древних времен во многих странах, особенно в Китае и Индии.

Яды скорпионов содержат «удивительный коктейль» из биологически активных пептидов, многие из которых являются очень сильнодействующими нейротоксинами, а некоторые обладают сильной антибактериальной и противовирусной активностью и, как считается, играют роль в защите ядовитой железы от микробной инфекции, пишет Medical Xpress.

Эти пептиды могут послужить хорошей отправной точкой для разработки новых противокоронавирусных препаратов.

Сбор видов скорпионов проводился в соответствии с принципами Конвенции о биологическом разнообразии и в соответствии с Нагойским протоколом о доступе к генетическим ресурсам и совместном использовании на справедливой и равной основе выгод от их использования и соответствующими законодательными актами. После доения яда скорпионы были выпущены в их естественную среду обитания в египетской пустыне.

Ядовитые железы каждого вида были собраны для анализа их генетического материала, который выявит большое количество полезной информации о составе ядовитых пептидов.

Яд скорпиона - очень сложная смесь, содержащая сотни токсинов, и их анализ требует кропотливых экспериментов. После очистки и идентификации ядовитые пептиды будут синтезированы в больших количествах и структурно модифицированы для придания лекарственным свойствам с использованием специальных ферментов в лаборатории доктора Хуссена.

Доктор Хуссен сказал: «Изучение ядов скорпионов как источника новых лекарств - захватывающая и продуктивная область, заслуживающая дальнейшего исследования. Мы уже видели, что эти яды содержат чрезвычайно сильные биоактивные пептиды, и полагаем, что их ждет еще много нового».

Профессор Абдель-Рахман сказал: «В Египте широко распространены несколько видов скорпионов, в том числе самые токсичные в мире. Их яды еще не полностью изучены и могут представлять собой неортодоксальный источник новых лекарств».

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