Пандемия коронавируса, возможно, привела к исчезновению штамма гриппа: учёные не могут его найти

Хорошо известно, что ограничения на пандемию COVID-19 в значительной степени отменили сезон гриппа 2020-2021 годов, при этом количество случаев гриппа упало до невиданного ранее минимума в Соединенных Штатах.
На самом деле, гриппа циркулировало так мало, что некоторые ученые теперь подозревают, что один из основных штаммов гриппа мог вымереть из-за отсутствия людей, чтобы заразить его.
Грипп B/Yamagata - один из четырех штаммов, регулярно включаемых в ежегодные прививки от гриппа, но в разгар карантина COVID этот штамм, похоже, полностью выпал из поля зрения, как недавно сообщила австралийская исследовательская группа в журнале Nature Reviews, пишет Medical Xpress.
Исследователи заявили, что штаммы B/Yamagata не были изолированы или генетически секвенированы для отслеживания случаев гриппа с марта 2020 года, когда блокировка COVID фактически завершила сезон гриппа 2019-2020 годов.
За последний сезон гриппа официальным органам здравоохранения было сообщено только о 31 подозреваемом случае B/Yamagata, но не было успешной изоляции или секвенирования вируса, чтобы определить, что B/Yamagata действительно виноват.
Исследователи отметили, что B/Yamagata всегда был менее заразным, чем другие основные штаммы гриппа. Этот штамм также не развивается столь же энергично, как другие; Производителям вакцин не приходилось обновлять компонент B/Yamagata ежегодной прививки от гриппа с 2015 года.
Эти факторы, «в сочетании с подавляющими условиями пандемии COVID-19, возможно, способствовали сильному подавлению глобальной циркуляции B/Yamagata и потенциальному исчезновению этой линии», - заключили исследователи в своем отчете. Мариос Куцакос, научный сотрудник Мельбурнского университета, доктор наук, руководил исследованием.
По словам американских экспертов по инфекционным заболеваниям, если бы целый штамм гриппа действительно вымер, это откроет новые возможности для борьбы с ежегодным гриппом в будущем.
Но сначала они предупреждают, что потребуется больше времени, чем один сезон гриппа, чтобы определить, укусил ли Б/Ямагата пыль.
«Я бы с осторожностью назвал это сделкой, потому что грипп - непостоянный зверь», - сказал Ричард Кеннеди, ведущий исследователь вакцин из клиники Майо в Рочестере, штат Миннесота.
Он отметил, что Б/Ямагата имеет тенденцию увеличиваться в одни годы, а затем практически исчезать в другие.
«Просто доказательства, которые мы не видели какое-то время, я не думаю, что они сами по себе являются убедительным аргументом», - сказал Кеннеди. "Данные свидетельствуют о том, что, поскольку мы не видели ни одного случая с марта 2020 года, это хорошо, но я хотел бы видеть более длительный период, когда мы не видим ничего из этого, потому что это было скрыто от нас раньше, эти родословные."
Теперь ограничения COVID были ослаблены, и дети снова пошли в школу, что вызывает опасения среди чиновников здравоохранения, что этот сезон гриппа может быть тяжелым. Он сказал, что Б/Ямагата может всплыть на поверхность.
«Эти вирусы очень хорошо компенсируют потерянное время и потерянную дистанцию в этой гонке», - сказал Кеннеди. «Мы могли бы продвинуться вперед, но если мы не продолжим, мы не сможем с этим справиться».
«Если Б/Ямагата действительно исчезнет навсегда, это означает, что мы могли бы манипулировать штаммами, включенными в ежегодную вакцину против гриппа, чтобы получить больше отдачи от наших вложений», - сказал доктор Уильям Шаффнер, медицинский директор Национального фонда здравоохранения Бетесды, штат Мэриленд. Инфекционные заболевания.
В состав нынешней вакцины против гриппа входят четыре штамма: грипп A / H3N2 (Гонконг), грипп A / H1N1 (свиньи), грипп B/Victoria и грипп B/Yamagata. Штаммы гриппа A, как правило, более заразны и являются источником смертельных эпидемий, в то время как грипп B медленнее распространяется среди детей школьного возраста и подростков.
По словам Кеннеди, каждый год американские ученые играют в угадайку, чтобы определить, какая генетическая версия каждого из четырех штаммов может быть наиболее заразной. Когда они угадают, вакцина от гриппа обеспечивает лучшую защиту.
По словам Шаффнера, замена части вакцины B/Yamagata другим штаммом, более заразным и опасным, может улучшить эффективность прививки.
«Не могли бы вы удвоить нагрузку на следующий самый серьезный штамм, H3N2? Не могли бы вы получить там два H3N2?» - сказал Шаффнер.
Кеннеди согласился. «Возможность выбрать другой сорт, отличный от B, это сорт A, вероятно, поможет с этой игрой в угадывание», - сказал он.
С другой стороны, вакцину можно сократить до трех штаммов , что сделает прививку дешевле и проще в производстве, сказал Кеннеди.
«Вы можете производить больше доз или, может быть, немного снизить стоимость. Это делает вакцину более доступной для всех», - сказал он.
Кеннеди и Шаффнер согласились, что если люди сделают прививку от гриппа в этом году и будут придерживаться таких мер защиты от COVID, как маскировка и социальное дистанцирование, есть шанс, что Б/Ямагата исчезнет навсегда.
«Из прошлого сезона мы действительно узнали, что если вы серьезно относились к ношению маски и социальному дистанцированию, оставались дома, закрывали школы, ограничивали поездки, вы действительно могли бы серьезно прервать ежегодную вспышку гриппа» , - сказал Шаффнер. «Кое-что из этого, я думаю, вернется, и я думаю, что мы увидим больше в обычных рекомендациях общественного здравоохранения».
По его словам, по мере того, как грипп проникает в сообщества, людям, которые более склонны к более серьезным заболеваниям, будут напоминать о необходимости снова надевать маски.
«Мы знаем, что они больше не тупицы. Их используют не только в Японии», - сказал Шаффнер. «Мы знаем, как их использовать, так что снимайте маски».