Ваш выбор домашнего питомца расскажет о вашей личности

Животные потрясающие. К сожалению для нас, мы не можем просто следовать за принцессой Диснея в лес и надеяться, что она начнет петь, когда мы захотим домашнее животное.
Хотя это звучит так, будто я только что наткнулся на тревожный порно-сюжет, это заставляет меня задаться вопросом, что происходит после того, как принцесса уходит и вся добыча собирается в одном месте для животных, которые считают их пищей, пишет Your Tango.
Но поэтому приюты существуют. Вы можете выбрать любое животное, какое захотите, и мгновенно наполнить свой дом дружескими отношениями. Вы любите своего питомца за то, что он пушистый. Они любят вас, потому что вы спасли их от верной смерти. Это беспроигрышный вариант.
Животные - такая огромная часть нашей жизни, что у нас даже есть такие термины, как «собачьи люди» или «кошачьи дамы» для людей, которые, по-видимому, недостаточно интересны, чтобы иметь индивидуальность, помимо их отношений со своими домашними животными.
Животное, которое вы выберете в качестве домашнего питомца, может даже отражать то, кем вы являетесь как личность. У каждого вида животных свой характер, поэтому то, что вы приносите домой, многое говорит о том, чего вы хотите от компаньона.
Вот что в конечном итоге говорит выбранный вами питомец о вашем типе личности.
1. Собака.
Вы эмоционально нуждаетесь. Собаки всегда любят вас на все сто процентов. Каждый день - самый счастливый день в жизни вашей собаки. Они приветствуют вас у двери каждый раз, когда вы приходите домой, и иногда писают от волнения при этом. Никто никогда не будет любить вас так сильно и безоговорочно, как вашу собаку.
2. Кошка.
Тебе на все наплевать. Кошкам, конечно, плевать, и вам тоже. В сознании кошки это она хозяин. Если вы умерли во сне, кошка начала есть вашу безжизненную шелуху примерно через час после того, как вы пропустили прием пищи.
3. Рыба.
Вы боитесь обязательств. Посмотрим правде в глаза, рыба примерно на одном уровне с растением, когда дело касается как содержания, так и ценности, которую она обеспечивает. Затонувшее сокровище на дне аквариума, которое каждые несколько секунд выпускает пузырьки воздуха, интереснее, чем сама рыба.
4. Змея.
Вы бесстрашны. У вас есть домашнее животное, которое съест вас и всю вашу семью, если будет такая возможность. Вы должны умиротворить его кровавыми жертвоприношениями, чтобы он не обвился вокруг вашей шеи, пока вы спите. Никто не связывался с владельцем змеи.
5. Песчанка или хомяк.
Тебя легко развлечь. Я имею ввиду, я не могу тебя винить. Эти колеса хомяка забавны, и мы наблюдаем, как они теряются в своих маленьких лабиринтах.
6. Птица.
Вы не боитесь показаться немного странным. Честно говоря, птицы довольно странные. Где-то в будущем они были динозаврами. Теперь они известны тем, что какают в клетках, имитируя нашу речь. Флинтстоуны не подготовили меня к этому.
7. Экзотические животные.
Вы хладнокровны. Серьезно, есть длинный список животных, которых мы, люди, приручили на протяжении истории. Неужели тебе действительно нужно взять тигра из джунглей и бросить его в клетку, Майк Тайсон?
8. Вы не любите животных или домашних животных.
Ты чудовище. Я имею в виду, что существует только три типа домашних животных: очаровательные животные, веселые животные и оба вида животных. Если вы не можете найти ничего из этого стоящего , то я хочу, чтобы вы были в правительственном списке наблюдения.