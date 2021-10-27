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О чем молятся святыне иконе Божией Матери «Спорительница хлебов», как она связана с Оптиной пустынью. Текст сильной молитвы

4:30:0610/27/2021,София Мальцева
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Чудотворная икона Пресвятой Девы Марии очень почитаема в православном мире.

Эта икона считается покровительницей земледельцев и фермеров. Фото: Pixabay.com

Икону Пресвятой Богородицы “Спорительница хлебов” придумал Старец Амвросий.
Само название чудотворного образа “Спорительница хлебов” объясняется следующим образом: Слово “спорить” у древних славян означает “ улучшать, способствовать, удобрять”. Поэтому Матерь Божья помогает верующим в их трудах для получения пропитания для жизни, то есть хлеба.
Первое чудо от святого образа произошло в 1891 году. Тогда по всей стране случился голод, в результате нахлынувшего неурожая, а в Калужской области и на поле Шамординского монастыря урожай хлеба был очень богатым.

Считается, что игуменья Илария из женского монастыря в городе Болхов, преподнесла старцу Амвросию образ отличительный от обычного письма. Согласно Преданию, образ написал монах Оптиной пустыни Даниил Болотов — выпускник Императорской художественной академии. Преподобный старец Амвросий благословил новый образ.

Чудотворная икона Пресвятой Девы Марии очень почитаема в православном мире. Оригинал святого образа был потерян, а в честь иконы строятся храмы, пишутся многочисленные списки и составляются молитвы.

Эта икона считается покровительницей земледельцев и фермеров. Молитвы, которые читают перед святым образом, берегут урожай от бури или града, а также засухи и сильных холодов. Кроме того, читая молитву Божией Матери, можно приготовить вкуснее блюда.
Можно поставить перед ней зажженную лампадку. После чего янтарная святыня благословит на плодотворный труд и поможет сохранить семейное благополучие, отведя беду и горе. Супруги обращаются к ней с просьбой о сохранении любви и верности в браке, а пожилые люди просят о поддержке и утешение.


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православиеисторияпраздникиикона богородицы
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