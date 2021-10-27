Как справиться с похмельем? Лучшие советы от врача

Врач раскрыл то, что, по его мнению, является единственным верным способом избавиться от похмелья.
Но, к сожалению для тех, кто чувствует себя немного тошнотворным, это действительно связано с большим количеством выпивки. Доктор Карл Крушельницкий поделился своим простым трюком, чтобы вырваться из бездны после тяжелой ночи, но говорит, что это не тот прием, который вам следует использовать.
73-летний мужчина из Австралии сказал слушателям своего подкаста: «К сожалению, лекарство - это всего лишь немного алкоголя - шерсть собаки - это плохой путь, чтобы спастись».
Это связано с тем, что употребление большего количества алкоголя останавливает поглощение организмом метанола - токсичного химического вещества, содержащегося в выпивке, пишет The SUN. Вместо этого он заставляет организм справляться с новым этанолом (основная доля алкоголя).
Однако в долгосрочной перспективе это не поможет, так как вам придется столкнуться с музыкой и в какой-то момент поглотить метанол. Эксперт предупреждает, что некоторые люди могут чувствовать себя намного лучше, чем склоняются к развитию алкоголизма. Так что, хотя это верный способ немедленно почувствовать себя более человечным, он сказал, что самый безопасный способ - просто выжить.
Пейте много воды, ешьте то, что вам нравится, и немного поспите, и похмелье должно быть побеждено в кратчайшие сроки. Конечно, лучший способ избежать похмелья - умеренно пить на ночь. Если вы подкладываете желудок углеводной или жирной пищей перед выпивкой, это замедляет абсорбцию алкоголя, за что вы будете благодарны утром.
Кроме того, может быть полезно избегать напитков темного цвета, которые содержат природные химические вещества, называемые конгенерами (примеси), которые раздражают кровеносные сосуды и ткани в головном мозге и могут значительно усугубить похмелье.
Другие способы успокоить похмелье:
1. Регидратация.Из-за выпивки вы можете выделять в четыре раза больше воды, поэтому на следующее утро вы всегда чувствуете себя слизнем в соляной шахте.
Убедитесь, что вы пьете много воды перед сном, но что ж, мы все знаем, как это сложно, если вы выпили тысячу текилы и потеряли сознание на крыльце.
Врач общей практики Сара Гарсед из онлайн-платформы здоровья и благополучия RWL говорит, что вода - ваш лучший друг и вымывает токсины из вашего организма.
Изотонические напитки также могут дать вам дополнительный импульс и восполнить потерю жидкости .
2. Отложить дела и поспать.Алкоголь лишает нас качественного сна. Это связано с тем, что он подавляет высвобождение гормона сна мелатонина, а это означает, что может быть трудно заснуть, трудно получить качественный сон, и вы также можете обнаружить, что просыпаетесь рано, не в состоянии снова заснуть. «Сон - одно из самых восстанавливающих средств при похмелье, поэтому, если он вам нужен, вздремните на следующий день», - добавила доктор Сара.
3. ЛекарствоПриобретите обезболивающие, чтобы избавиться от головных или мышечных болей. Придерживайтесь средств на основе парацетамола, так как аспирин может усилить тошноту. Примите антацид, если у вас слабый желудок и вам нужно его успокоить.
4. Пейте травяной чай.Помимо большого количества воды, горячие напитки могут помочь оживить ваше тело и разум. Имбирный чай помогает при тошноте, а чай из расторопши очищает печень, а горячая вода с медом и лимоном повышает уровень сахара в крови.
5. Делайте упражнения, если можете.В зависимости от того, насколько сильно у вас похмелье, упражнения могут показаться вам последним, что вы хотите делать, но это может быть лучшим для вас, говорит доктор Сара. После употребления большого количества естественных химических веществ в мозгу, доставляющих хорошее самочувствие, можно значительно снизить их количество, в результате чего вы почувствуете упадок сил и настроения.
6. Ешьте что-нибудьЕсли у вас особенно тяжелое похмелье и вы с трудом можете переварить много еды, попробуйте холодный апельсиновый сок, чтобы вернуться к нормальной жизни. «Апельсиновый сок может иметь кислотно-нейтрализующий эффект, когда он метаболизируется организмом и содержит большое количество калия, который помогает регидратировать вас и восстанавливать любые потерянные минералы.
«Апельсиновый сок также богат натуральным сахаром, который может помочь повысить уровень сахара в крови и уменьшить чувство тошноты», - сказала доктор Сара.
Национальная служба здравоохранения рекомендует мужчинам и женщинам употреблять не более 14 единиц алкоголя в неделю, при этом пинта пива соответствует примерно двум единицам в зависимости от крепости.