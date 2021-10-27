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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 октября 2021 в России и мире

12:20:3210/27/2021
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 27 октября 2021 года.

27 октября - День чёрной кошки. Фото: Pixabay.com

• Международный день плюшевого мишки (International Teddy Bear Day)
• День осенних миражей
• День капризных сотрудников (Cranky Co-Workers Day)
• Праздник Яхромской иконы Божией Матери
• День памяти преподобной Параскевы Сербской
• Всемирный день эрготерапии (World Occupational Therapy Day)11 лет
• Всемирный день аудиовизуального наследия (World Day for Audiovisual Heritage)16 лет
• Буддийский праздник нисхождения Будды «Лхабаб Дуйсэн» (Lhabab Duchen)
• День чёрной кошки (National Black Cat Day) - Великобритания 10 лет
• День американского пива (National American Beer Day) - США
• День здоровья лёгких (Lung Health Day) - США 18 лет
• День трусов-боксеров (Boxer Shorts Day) - США
• День посадки деревьев - Алжир
• День памяти жертв теракта в парламенте - Армения 22 года
• День защиты детей (Universal Children`s Day) - Австралия
• День трёх Заиров - Конго
• День национального флага - Греция
• День военно-морского флота (Navy Day) - США 99 лет
• День независимости - Сент-Винсент и Гренадины 42 года
• День черновской трагедии (Cernova Tragedy Day) - Словакия 114 лет
• День наставничества (National Mentoring Day) - Великобритания 6 лет
• День Сильвии Плат (Sylvia Plath Day) - США 89 лет
• Именины у Михаила, Петра, Кузьмы, Игнатия, Николая
• Параскева Грязниха (На Грязнуху не бывает сухо)

Важные события

• 27 октября 1873 года в США запатентована колючая проволока
• 27 октября 1904 года в Нью-Йорке начал работать метрополитен
• 27 октября 1918 года основан Иркутский государственный университет
• 27 октября 1984 года состоялось торжественное открытие Байкало-Амурской магистрали
• 27 октября 2008 года в Швейцарии открылось первое в стране подземное метро
Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru

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