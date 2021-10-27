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26.10
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Две магические даты декабря: 12.12.2021 и 22.12.2021 – в чем сила повторяющихся чисел в этих датах

8:15:3210/26/2021
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12 и 21 декабря 2021 года являются уникальными датам по своей энергетической силе. Однако разобраться во влиянии повторяющихся двоек и единиц непросто, поэтому найти ответы на все волнующие вопросы поможет нумерология.

Нумерологи считают, что зеркальные даты несут в себе очень сильную положительную энергетику. Фото: Pixabay.com
Нумерологи считают, что зеркальные даты несут в себе очень сильную положительную энергетику. Фото: Pixabay.com

Нумерология, существующая с давних времен, всегда придавала большое значение датам с повторяющимися числами и зеркальным датам. По удачному стечению обстоятельств в стремительно приближающемся декабре спрятались две красивые даты: 12.12.2021 и 22.12.2021. В каждой из них по нескольку раз повторяются числа 1 и 2. Влияние этих комбинаций и их силу поможет истолковать магическая наука чисел.

12 декабря является благоприятным днем для решения всех вопросов, касающихся психологии и медицины. Удачным решением будет посетить поликлинику или частный медицинский центр, получить консультацию у специалиста по волнующему вас вопросу. Кроме того, единицы и двойки в этой зеркальной дате благоприятствуют интеллектуальному и духовному развитию. Посвятите какое-то время из своего дня прослушиванию подкаста по психологии, чтению книги или проведите время с семьей и близкими, обсудите с ними накопившиеся вопросы и попытайтесь найти на них ответы. Будьте уверены, что каждое принятое вами решение будет иметь только положительный результат.

21 декабря находится в энергетической близости с днем зимнего солнцестояния. Это значит, что он может благоприятствовать человеку во многих вопросах, однако потребует взамен много труда и усердия для осуществления желаемого. Данный день является удачным для всего, что касается инвестиций, финансов и вкладов. Хорошо обдумайте свою стратегию вложений, попытайтесь просчитать все риски и минимизировать их с помощью доступных средств. Самое главное — не бойтесь рисковать! Тогда ваши дела пойдут в гору, а прибыль умножится.

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декабрьнумерологиязеркальные числакрасивые даты
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