Две магические даты декабря: 12.12.2021 и 22.12.2021 – в чем сила повторяющихся чисел в этих датах

Нумерология, существующая с давних времен, всегда придавала большое значение датам с повторяющимися числами и зеркальным датам. По удачному стечению обстоятельств в стремительно приближающемся декабре спрятались две красивые даты: 12.12.2021 и 22.12.2021. В каждой из них по нескольку раз повторяются числа 1 и 2. Влияние этих комбинаций и их силу поможет истолковать магическая наука чисел.
12 декабря является благоприятным днем для решения всех вопросов, касающихся психологии и медицины. Удачным решением будет посетить поликлинику или частный медицинский центр, получить консультацию у специалиста по волнующему вас вопросу. Кроме того, единицы и двойки в этой зеркальной дате благоприятствуют интеллектуальному и духовному развитию. Посвятите какое-то время из своего дня прослушиванию подкаста по психологии, чтению книги или проведите время с семьей и близкими, обсудите с ними накопившиеся вопросы и попытайтесь найти на них ответы. Будьте уверены, что каждое принятое вами решение будет иметь только положительный результат.
21 декабря находится в энергетической близости с днем зимнего солнцестояния. Это значит, что он может благоприятствовать человеку во многих вопросах, однако потребует взамен много труда и усердия для осуществления желаемого. Данный день является удачным для всего, что касается инвестиций, финансов и вкладов. Хорошо обдумайте свою стратегию вложений, попытайтесь просчитать все риски и минимизировать их с помощью доступных средств. Самое главное — не бойтесь рисковать! Тогда ваши дела пойдут в гору, а прибыль умножится.