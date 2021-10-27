Как ухаживать за цветником в конце октября и ноябре: чтобы цветы не замерзли зимой

Первые серьезные холода уже близко, а это значит, что пришло время уделить время цветникам. До появления первых морозов многие цветы нуждаются в обработке и подготовке к предстоящей зиме, а каким-то растениям и вовсе необходимо укрытие. Такие меры благоприятно повлияют на будущее цветение, на перенос растениями суровых условий и низких температур. Кроме того, уход за цветами в преддверии зимы также позволит садоводам избавить цветы от вредоносных бактерий, вредителей и паразитов.
Первый удар морозов всегда приходится на однолетние цветы. Их необходимо убрать самыми первыми, укоротить или вовсе обрезать. Такая мера поможет оценить состояние цветника в целом. Далее следуют многолетники. Им необходимо провести обрезку, чтобы защитить растения от вредоносных бактерий и вредителей. Эту процедуру необходимо проводить в конце октября, однако следует помнить, что слишком ранняя обрезка может повредить цветок и помешать ему накопить достаточно питательных веществ, чтобы благоприятно существовать в условиях холодной зимы.
Следующим этапом ухода за многолетними растениями считается их укрытие. Его проводят в ноябре, когда первые морозы уже совсем близко. Укрытие помогает растениям сохранять тепло и создает вокруг них искусственный купол, защищающий растения от других вредоносных природных факторов. Но не стоит укрывать растения слишком рано, в момент повышенной влажности воздуха или в устойчивые теплые температуры. Это может привести к выпариванию растений и к их гниению.