В Бердске экстренно отключили отопление из-за мощного гидроудара на частной котельной ТГК-1. Часть центра и Микрорайон замерзают 27 октября

Горожане пожаловались на массовое отключение отопления в Бердске 27 октября. Жители города недоумевают, как в конце октября людей можно оставить без тепла и горячей воды.
- Весь Микрорайон отключили от отопления. Нужно кого-то куда-то врезать. Просто возмутительно! Город непредсказуемый во всем. Счетчики крутятся, деньги капают,- написала в редакцию Ирина.
Исходя из слов других читателей «Курьер.Среда», отопления так же нет на ул. Карла Маркса, 24 и в районе 18 квартала.
Начальник подразделения инженерной сети КБУ Бердска Сергей Лащенков заявил, что «Газпром» заранее предупреждал потребителей об отключении газа от котельной «Новая». Ремонт производится с 26 октября.
- Устраняют дефект на газопроводе и не будет газа от насосной станции №5 ровно сутки. Отопление никто не отключал, насосы работают, просто температура теплоносителя низкая, потому что воду мы не подогреваем. Как появится газ, запустим котлы и все нагреется. Все только от газовиков зависит. Как дадут газ, и горячая вода появится, - произнес Лащенков 27 октября.
Как рассказал специалист, не весь Бердск обогревается газом. Помимо Микрорайона, газ поступает и в жилмассив «Молодежный». Не менее серьезная авария 26 октября произошла и на другой частной котельной - ТГК-1. В результате поломки отключение произошло в семи многоквартирных жилых домах на ул. Спортивной Бердска.
- Сегодня ночью произошел порыв. Котельная сейчас выходит на свои рабочие параметры. Специалисты занимаются работой. Возможно, к обеду все появится, - отметил начальник подразделения инженерной сети КБУ.
Как сообщил проверенный источник редакции, порыв был сравним с мощным гидроударом. Трубы вылетели сокрушительно.
- В районе Пентагона все многоэтажки без воды и отопления, - сказал источник.
Напомним, что еще одна не менее мощная авария, связанная с отключением отопления во всем Микрорайоне Бердска, произошла в 2020 году. Тогда возник дефект на водопроводной трубе. Отопление и горячую воду дали жителям через 6 часов.