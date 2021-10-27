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В Бердске экстренно отключили отопление из-за мощного гидроудара на частной котельной ТГК-1. Часть центра и Микрорайон замерзают 27 октября

3:05:0410/27/2021,Алина Бурова
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Газовики предупреждали , что в Микрорайоне не будет тепла ровно сутки, однако непредвиденная ситуация произошла и на другой котельной. Бердчане возмущены, что счетчики крутятся, деньги за горячую воду капают, а ее по факту нет.

Коммунальная авария оставила без воды и тепла жителей Бердска. Фото: Читателей «Курьер.Среда»

Горожане пожаловались на массовое отключение отопления в Бердске 27 октября. Жители города недоумевают, как в конце октября людей можно оставить без тепла и горячей воды.

- Весь Микрорайон отключили от отопления. Нужно кого-то куда-то врезать. Просто возмутительно! Город непредсказуемый во всем. Счетчики крутятся, деньги капают,- написала в редакцию Ирина.

Исходя из слов других читателей «Курьер.Среда», отопления так же нет на ул. Карла Маркса, 24 и в районе 18 квартала.

Начальник подразделения инженерной сети КБУ Бердска Сергей Лащенков заявил, что «Газпром» заранее предупреждал потребителей об отключении газа от котельной «Новая». Ремонт производится с 26 октября.

- Устраняют дефект на газопроводе и не будет газа от насосной станции №5 ровно сутки. Отопление никто не отключал, насосы работают, просто температура теплоносителя низкая, потому что воду мы не подогреваем. Как появится газ, запустим котлы и все нагреется. Все только от газовиков зависит. Как дадут газ, и горячая вода появится, - произнес Лащенков 27 октября.

Как рассказал специалист, не весь Бердск обогревается газом. Помимо Микрорайона, газ поступает и в жилмассив «Молодежный». Не менее серьезная авария 26 октября произошла и на другой частной котельной - ТГК-1. В результате поломки отключение произошло в семи многоквартирных жилых домах на ул. Спортивной Бердска.

- Сегодня ночью произошел порыв. Котельная сейчас выходит на свои рабочие параметры. Специалисты занимаются работой. Возможно, к обеду все появится, - отметил начальник подразделения инженерной сети КБУ.

Как сообщил проверенный источник редакции, порыв был сравним с мощным гидроударом. Трубы вылетели сокрушительно.

- В районе Пентагона все многоэтажки без воды и отопления, - сказал источник.

Напомним, что еще одна не менее мощная авария, связанная с отключением отопления во всем Микрорайоне Бердска, произошла в 2020 году. Тогда возник дефект на водопроводной трубе. Отопление и горячую воду дали жителям через 6 часов.

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