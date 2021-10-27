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В Новосибирске отменили концерт «Алисы» из-за «звонка из администрации»

3:06:4710/27/2021
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Лидер группы Константин Кинчев отказывается проводить концерты по QR-кодам.

В современных условиях давать концерты становится все тяжелее. Фото: ВКонтакте, Группа АЛИСА

На днях рок-группа «Алиса» сообщила в своем Инстаграм, что им придется отменить концерт в Новосибирске из-за коронавирусных ограничений и «звонка из администрации».

Директор группы Кирилл Титов рассказал, что ему поступил звонок из Новосибирска. Как оказалось, в клуб, где должен был проходить концерт также позвонили некие представители власти и сообщили, что концерт не будет проходить в том виде, в котором планировали музыканты.
Также группе пришлось отменить концерт и в Екатеринбурге.

Солист группы Константин Кинчев добавил, что «Алиса» отказывается проводить концерты по QR-кодам. Он считает такие методы сегрегацией и остаются верными своим убеждениям. В связи с этим коллектив решил отменить оба мероприятия.

Напомним, в Новосибирске местные власти сообщили, что QR-коды введут с 30 октября. Их будут спрашивать в спортивных учреждениях и театрах, кинотеатрах, концертных залах, фитнес-центрах, детских центрах при количестве посещений от 100 человек.

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