В Новосибирске отменили концерт «Алисы» из-за «звонка из администрации»

На днях рок-группа «Алиса» сообщила в своем Инстаграм, что им придется отменить концерт в Новосибирске из-за коронавирусных ограничений и «звонка из администрации».
Директор группы Кирилл Титов рассказал, что ему поступил звонок из Новосибирска. Как оказалось, в клуб, где должен был проходить концерт также позвонили некие представители власти и сообщили, что концерт не будет проходить в том виде, в котором планировали музыканты.
Также группе пришлось отменить концерт и в Екатеринбурге.
Солист группы Константин Кинчев добавил, что «Алиса» отказывается проводить концерты по QR-кодам. Он считает такие методы сегрегацией и остаются верными своим убеждениям. В связи с этим коллектив решил отменить оба мероприятия.
Напомним, в Новосибирске местные власти сообщили, что QR-коды введут с 30 октября. Их будут спрашивать в спортивных учреждениях и театрах, кинотеатрах, концертных залах, фитнес-центрах, детских центрах при количестве посещений от 100 человек.