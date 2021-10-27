В Минздраве объяснили, зачем больных коронавирусом привязывают к кроватям

Замглавы Минздрава Алтайского края Наталья Белоцкая заявила, что в ковидных госпиталях людей привязывают к кроватям из-за неадекватного поведения.
Эксперт пояснила, что во время разных болезней или перенесённых операций, человек может быть в состоянии шока, а также есть вероятность появления психомоторного возбуждение. При таком явлении пациент может случайно себе навредить, например, свалиться с кровати, самим удалить катетер или интубационную трубку.
Как рассказали в министерстве, такое психическое состояние наблюдается, в основном, у пожилых людей. Во время лечения коронавируса у них наблюдаются делирий и бред.
Такое состояние может продлиться до пяти-семи суток, что требует приема успокоительных. После чего медики прибегают к иным методам, а именно "мягкую фиксацию". Она заключается в том, что человеку скручивают конечности полотенцем или простынями.
По данным Натальи Белоцкой, такая методика считается общепринятой и применяется в различных областях клинической медицины. При этом официальных нормативных документов по технике связывания нет.