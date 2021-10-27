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В Минздраве объяснили, зачем больных коронавирусом привязывают к кроватям

3:29:4310/27/2021
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По словам медиков, это нормальная практика.

Все новые методы применяются в лечении коронавируса. Фото: Pixabay.com

Замглавы Минздрава Алтайского края Наталья Белоцкая заявила, что в ковидных госпиталях людей привязывают к кроватям из-за неадекватного поведения.

Эксперт пояснила, что во время разных болезней или перенесённых операций, человек может быть в состоянии шока, а также есть вероятность появления психомоторного возбуждение. При таком явлении пациент может случайно себе навредить, например, свалиться с кровати, самим удалить катетер или интубационную трубку.

Как рассказали в министерстве, такое психическое состояние наблюдается, в основном, у пожилых людей. Во время лечения коронавируса у них наблюдаются делирий и бред.

Такое состояние может продлиться до пяти-семи суток, что требует приема успокоительных. После чего медики прибегают к иным методам, а именно "мягкую фиксацию". Она заключается в том, что человеку скручивают конечности полотенцем или простынями.

По данным Натальи Белоцкой, такая методика считается общепринятой и применяется в различных областях клинической медицины. При этом официальных нормативных документов по технике связывания нет.

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медицинакоронавирусметоды лечения
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