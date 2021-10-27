Американские ученые создали светильник против коронавируса

В США ученые сделали светильник, который поражает бактерии коронавируса на поверхностях предметов, в помещениях и даже организме человека. Такая информация появилась в одной из статей журнала Scientific Reports.
– Ученые из США установили размах волн синего цвета, который не вредит организму человека и убивает клетки вируса, – пишет издательство.
Также экспертами были проведены эксперименты для установления степени безопасности данного света. Они создали модели из донорских клеток из бронхов и трахеи одного человека и распространили свое изобретение на него.
Первые волны снизили жизнеспособность клеток в два раза. Вторые волны снизили тот же показатель на 25%. А третьи волны не причинили вреда тканям и снизили нагрузку коронавируса на них.