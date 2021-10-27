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27.10
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Американские ученые создали светильник против коронавируса

3:40:0610/27/2021
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Он поражает бактерии ковида на поверхностях предметов,

Ученые создали лампу, убивающую ковид. Фото: Pixabay.com

В США ученые сделали светильник, который поражает бактерии коронавируса на поверхностях предметов, в помещениях и даже организме человека. Такая информация появилась в одной из статей журнала Scientific Reports.

– Ученые из США установили размах волн синего цвета, который не вредит организму человека и убивает клетки вируса, – пишет издательство.

Также экспертами были проведены эксперименты для установления степени безопасности данного света. Они создали модели из донорских клеток из бронхов и трахеи одного человека и распространили свое изобретение на него.

Первые волны снизили жизнеспособность клеток в два раза. Вторые волны снизили тот же показатель на 25%. А третьи волны не причинили вреда тканям и снизили нагрузку коронавируса на них.

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ученыелампаволныКовид
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