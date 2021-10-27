Семью московского банкира Яхонтова могли убить из-за долгов

За вторник, когда стало известно о страшном убийстве на Мосфильмовской улице, следственный комитет установил личности погибших на западе Москвы членов семьи.
Как оказалось, это был 57-летний бывший топ-менеджер «Смоленского банка» Михаил Яхонтов, его 39-летняя жена и 8-летний сын, сообщают правоохранительные органы. В ведомстве рассматривает несколько версий мотива убийства его семьи. Финансовая — одна из них.
Напомним, как ранее писал «Курьер.Среда», топ-менеджер банка в 2016 году был осужден на 6 лет лишения свободы за растрату и преднамеренное банкротство. Также суд обязал его выплатить 2 миллиарда рублей по гражданскому иску. Друг семьи, молодой человек дочери погибшего банкира, рассказал о том, как были обнаружены трупы.