Новогодние школьные каникулы-2022: какие даты утвердило Миобрнауки. Может ли быть перенос из-за пандемии

Осенние каникулы 2021 года прошли так же незаметно, как и начались. Многим ребятам не хватило этого отдыха, но учеба есть учеба — чтобы отдохнуть от новых контрольных и домашних заданий, ребятам предстоит проучиться полтора месяца, ведь в конце декабря наступят долгожданные новогодние каникулы.
Сколько продлятся новогодние каникулы 2021-22?
На текущий момент каникулы должны начаться 27 декабря этого года. Продлится же отдых для школьников до 9 января грядущего года.
Могут ли каникулы быть перенесены?
Переносить их никто не будет, однако о продлении разговор может зайти в зависимости от эпидемиологической ситуации в Российской Федерации. Если школьники вышли на учебу очно, то студенты после внеплановых каникул продолжили учиться в дистанционной форме. Это говорит о том, что ситуация в стране нестабильная. Из-за коронавирусной инфекции все может резко измениться. Но пока об этом говорить рано.
Стоит отметить, что число болеющих неуклонно растет. Данный период для России является сложным. Именно поэтому каждый из нас должен помочь согражданам побороть это неблагоприятное время. Самым эффективным методом является вакцинация, ведь если выработать коллективный иммунитет, ситуация резко изменится в лучшую сторону. Для этого требуется 80% вакцинированного населения. На сегодняшний день в России чуть более 40% привившихся, чего, естественно, недостаточно. Чем раньше Россия наберет необходимый процент, тем быстрее COVID-19 будет побежден.