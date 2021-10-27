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28 октября – День бабушек и дедушек в России: традиции и история праздника

8:00:2310/27/2021,Анна Филатова
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Проявите свою фантазию и поздравьте своих бабушек и дедушек, так чтобы они это запомнили.

По традиции 28 октября дарят своим бабушкам и дедушкам комнатные цветы в кашпо.
По традиции 28 октября дарят своим бабушкам и дедушкам комнатные цветы в кашпо. Фото: Рixabay.com

Ежегодно в тридцати странах мира отмечают день дедушек и бабушек. В некоторых странах существует отдельно день бабушек и день дедушек. В Польше, например, День бабушек отмечают 21 января, а спустя день поздравляют дедушек. Во Франции отмечают исключительно день бабушек, каждое первое воскресенье первого месяца весны.

В нашей стране день бабушек и дедушек отмечают ежегодно начиная с 2009 года. Традиционным подарком в этот день считаются композиции из цветов осени, комнатные растения, именно их принято презентовать бабушкам и дедушкам в этот праздничный день.

В честь этого дня администрация города устраивает для пожилых людей благотворительные акции и мероприятия с чаепитием и символическими подарками. Организуют выставки и прогулки, а также концерты с веселой музыкой и танцами. 28 октября проходят масштабные флешмобы, которые посредством танца передают символику праздника.

В этот день принято собираться всей семьей и проводить время за чашкой чая в уютной, семейной атмосфере. Можно достать бабушкин альбом с фотографиями и всей семьей их посмотреть, вспомнить какой она была в молодости.

Главное в данном празднике, конечно, не подарок, а уважительное отношение к нашим предкам, почитание и забота. Уделите в этот день внимание вашим бабушкам и дедушкам, поздравьте их с праздником, произнесите теплые и ласковые слова. Подарить можно самодельный пирог или кексы к чаю. Преподнести корзину фруктов, сделать коллаж с совместными фотографиями вашей семьи. Проявите свою фантазию и поздравьте своих бабушек и дедушек, так чтобы они это запомнили.

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