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27.10
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В поисковом отряде Лиза Алерт опровергли слухи о смерти человека из-за поисков Светланы Светличной

7:07:5910/27/2021
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Саму же актрису нашли во вторник днем.

Как выяснилось, Светлана Светличная снималась в то-шоу. Фото: Telegram-канал "LIFE SHOT"

В сети появились слухи, что волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" не смогли спасти человека в Люберцах из-за активных поисков актрисы Светланы Светличной. В Пресс-службе отряда заявили, что информация не соответствуют действительности.

26 октября председатель отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев написал и выставил у себя в соцсети пост по итогам поиска пропавшей в Москве актрисы. Он рассказал, что при поисках известных людей задействовано большее количество волонтеров и приковано огромное количество внимания, нежели на поиски обычного человека. Он опроверг слухи о смерти человека во время поисков звезды.

Напомним, актриса Светлана Светличная пропала в Москве 21 октября. О ее пропаже заявил сын звезды. К поискам Светличной привлекались, в том числе более 40 волонтеров "Лизы Алерт". За сутки они расклеили 2 150 листовок, обзванивали медицинские учреждения и отделы полиции Москвы и Подмосковья. Днем 26 октября сотрудники уголовного розыска нашли Светличную живой, с ней все в порядке, сказали в полиции.

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