В поисковом отряде Лиза Алерт опровергли слухи о смерти человека из-за поисков Светланы Светличной

В сети появились слухи, что волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" не смогли спасти человека в Люберцах из-за активных поисков актрисы Светланы Светличной. В Пресс-службе отряда заявили, что информация не соответствуют действительности.
26 октября председатель отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев написал и выставил у себя в соцсети пост по итогам поиска пропавшей в Москве актрисы. Он рассказал, что при поисках известных людей задействовано большее количество волонтеров и приковано огромное количество внимания, нежели на поиски обычного человека. Он опроверг слухи о смерти человека во время поисков звезды.
Напомним, актриса Светлана Светличная пропала в Москве 21 октября. О ее пропаже заявил сын звезды. К поискам Светличной привлекались, в том числе более 40 волонтеров "Лизы Алерт". За сутки они расклеили 2 150 листовок, обзванивали медицинские учреждения и отделы полиции Москвы и Подмосковья. Днем 26 октября сотрудники уголовного розыска нашли Светличную живой, с ней все в порядке, сказали в полиции.